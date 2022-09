Casi 4.000 animales rescatados desde que se inició la erupción en La Palma

El Colegio de Veterinarios de Tenerife ha cifrado este viernes en casi 4.000 los animales rescatados, atendidos, cuidados y alimentados desde que se inició la erupción volcánica de La Palma.

Destaca el Colegio en un comunicado que esta cifra da idea del volumen de trabajo y dedicación que asumieron los 130 veterinarios voluntarios que participaron en la emergencia y provenían de todas las islas y de la Península.

Los colegios de veterinarios de las dos provincias canarias llevaban tiempo preparándose para tener a punto los servicios de emergencias.

Sin embargo, los de Tenerife no habían tenido ocasión de arrancar, no habían hecho simulacros y los veterinarios de las islas menores todavía no habían empezado a formarse para actuar como un solo cuerpo con el resto de los equipos de emergencia.

Solo los veterinarios de Las Palmas habían tenido ocasión de estrenarse en el incendio que afectó a Gran Canaria en 2021, explica María Luisa Fernández Miguel, presidenta del Colegio tinerfeño.

Pero llegó el volcán y sabían que tenían actuar por dos motivos fundamentales: “para garantizar el bienestar de los animales y con ello la salud de todos, animales y personas, y porque la percepción social hacia los animales ya no es la que era”, agrega la presidenta.

“De La Palma nos hemos llevado lecciones importantes, conocimientos y experiencias duras pero también muy enriquecedoras a nivel profesional y humano”, asevera.

Para la presidenta del Colegio tinerfeño es importante insistir en que es cierto que los veterinarios voluntarios “hicieron el trabajo duro, especialmente los seis del Valle de Aridane, pero nada habría sido posible sin el apoyo del resto del mundo veterinario”, como los Colegios Profesionales del resto del país, laboratorios y casas comerciales.