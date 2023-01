80 velas para Elsa

Arropada por su familia y numerosos amigos y amigas, la escritora y editora Elsa López, Premio Canarias de Literatura, celebró este sábado su 80 cumpleaños en el Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma. “Solo quiero decir una cosa: cuando cumpla 90 los quiero a todos aquí. Os doy las gracias porque no saben lo maravilloso que es encontrarse con gente de hace 50, 60, 10, cinco años, amigos que he ido dejando atrás, pero que hoy están conmigo, y La Palma está aquí representada por todas esas generaciones que han sido parte de mi vida. Y tener en cuenta una cosa, es muy importante: estáis todos aquí porque os quiero, e iba a decir que porque os queréis entre todos (risas), pero lo digo, no importa, es importante: podéis quereros entre todos, aunque luego se peleen, pero estos momentos mágicos de encontrarse para celebrar algo, como son 80 años, creo que es para mí la clave de este encuentro”, dijo.

En una entrevista con este periódico, Elsa López aseguró que lo que más le satisface es que se le reconozca su lucha por la libertad de las féminas. “Me hincho como un pavo real cuando las mujeres me abrazan y agradecen la lucha, las palabras de aliento, el constante empeño en enseñar a los que nos rodean quiénes somos, por qué somos así, para qué servimos, por qué luchamos antes y por qué seguimos defendiendo lo que hemos conquistado. Las mujeres de mi generación combatimos para ser reconocidas en las profesiones, en los cánones, en las parcelas del mundo de las que se nos había apartado, para salir de ellas y hacer ver que los seres humanos somos iguales, diferentes en muchos aspectos, pero iguales en derechos, reconocimientos y posiciones sociales. Los años sesenta fueron cruciales para nosotras. Pertenezco a esa generación de mujeres valientes, física y moralmente, y eso me ha dado mucha autonomía a la hora de vivir y enseñar”.