Lía Ricón: “La ‘naturaleza’ es un nombre ateo de Dios”

-Es inevitable desarrollar conflictos internos a lo largo de la vida, ¿implica eso que todas las personas deberíamos recurrir al psicoanálisis?

-El psicoanálisis es una técnica que promueve el autoconocimiento. Para nosotros como psicoterapeutas el autoconocimiento es de capital importancia porque yo entiendo al otro a través de mí propiamente. Ahora, no quiere decir que el psicoanálisis sea la única forma de autoconocimiento. El inconsciente, que es el que está presente en una causalidad del psicoanálisis y que es una causalidad no de lo racional sino de algo que es desconocido, está en el arte también. Las disciplinas que promueven la meditación también consiguen el autoconocimiento. No todo el mundo se tiene que psicoanalizar, esta es una crítica, una calumnia, que nos hacen a los psicoanalistas.

-¿Qué consecuencias puede tener el psicoanálisis a nivel social?

-Un político si se psicoanaliza y se conoce a sí mismo, le va a dar más trabajo decirnos todas las mentiras que nos dice. Un maestro en su tarea docente si conoce qué es lo que él siente se va a dar cuenta de que en los alumnos él está poniendo cosas de él mismo y los alumnos le están transmitiendo cosas que él tiene que tomar de la manera más neutra posible pero que no sabemos si siempre lo va a poder hacer.

-Hasta el año 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha retirado la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. ¿Cuáles cree que pueden ser las causas de que esta medida se haya tomado con tanta dilación?

-Toda la diversidad sexual está atravesada por una concepción religiosa. Es decir, todo lo que no es, como está escrito en génesis 1:27-28, hombre o mujer está en pecado. Como si eso fuera poco, vino la psiquiatría y dijo que el que no es hombre o mujer está enfermo. A partir de ahí, como dijo Einstein, es más fácil desintegrar a un átomo que a un prejuicio. (…) Desde mi punto de vista hay algunas situaciones que son complicadas con la transexualidad porque la hormonización y la reasignación de sexos son situaciones muy difíciles de entender y no solamente eso, sino que, como tienen cierta posibilidad de daño, hay que tomarlas de una manera muy especial. Tiene que ser gente especializada. No se puede hormonizar a alguien así como así porque le dice la farmacéutica la hormona que tiene que tomar. Eso hay que pensarlo, pero hay que respetar lo que cada cual se cree.

-¿Se puede justificar una cierta desigualdad entre el hombre y la mujer basándose en la naturaleza?

-No. La naturaleza es un nombre ateo de Dios. Nada es natural. El que no es religioso cree en la evolución. Estamos en un punto concreto de la evolución. No hay nada que sea natural o no natural.

-¿Piensa que la mujer está tratando de conseguir la igualdad adaptando conductas masculinas?

-Sí. Cosa que es muy negativa porque la identidad femenina es una identidad y la masculina es otra. Yo no quiero ser igual a un varón, quiero ser distinta pero que eso no sea valorativo. Yo soy diferente y eso no tiene que tomarse como algo que tiene un valor positivo o negativo. Es simplemente diferencia, no quisiera que fuéramos todos iguales.

-¿Cuál cree que debería ser el próximo objetivo de la lucha por la igualdad? -Es muy complicado. Es una lucha en la que hay intereses políticos y económicos. Yo creo que la constante predicación y la educación es lo único que puede llevar a una posición en la que una mujer pueda tener un desarrollo equivalente. La situación de la mujer viene de años de sometimiento y de años de ser relegada, entonces el cerebro de la mujer es diferente al de hombre. Es simplemente distinto, no hay una cuestión valorativa que es la que se ha planteado siempre.