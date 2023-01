Alpende asegura que en La Palma hay “más de 200 personas sin hogar”

La Plataforma de Personas Desempleadas de La Palma 'Alpende' pide a las administraciones públicas en un comunicado que “prioricen sus políticas en garantizar el acceso a un empleo y una vivienda digna para toda la población”.

“Se quiere recordar que en la isla se ha vivido en 2022 situaciones graves de desamparo, como por ejemplo la de Juan Carlos, un vecino de El Retamar, fallecido hace una semana, que fue encontrado por un concejal del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, tras llevar varios días en la tienda de campaña donde pernoctaba, en un terreno familiar”, asegura.

La Plataforma de Personas Desempleadas de La Palma Alpende quiere “hacer pública su preocupación por la 'normalización' de la desigualdad social y la vulneración de derechos fundamentales, que se ha instaurado en las instituciones públicas, y en gran parte de la sociedad palmera, que prefiere ignorar la penosa situación en la que se encuentran cientos de personas en la isla”.

'Alpende', asegura, “seguirá su línea de trabajo en 2023, con los escasos medios de los que se dispone, para visibilizar la vulneración sistemática de derechos fundamentales, y se recuerda que en la isla hay más de 200 personas sin hogar, y miles de personas desempleadas o con un empleo precario”.

“Se anima a las instituciones públicas a que centren su actividad en resolver la lacra que azota a la sociedad palmera: la falta de un empleo digno, y la falta de acceso a una vivienda digna, y que no se perpetúe por más tiempo el sufrimiento de miles de personas; se pide a los partidos políticos un verdadero pacto social, y que no engañen a la población con promesas electorales no vinculantes; se llama a los sindicatos a cumplir, y ser vigilantes del 'fraude de ley' en los contratos laborales y a no callar ante la precariedad laboral; se pide a la población de la isla que sea valiente y tome conciencia, pues la participación es clave en cambiar el rumbo social en el que se encuentra inmersa toda la isla, pues no hay un solo municipio que no tenga desempleo o personas esperando para acceder a una vivienda digna”, afirma.

La plataforma abre este lunes “un proceso electoral interno para renovar el compromiso de la Comisión Coordinadora, y se ha fijado entre otros objetivos para 2023, incrementar los contactos con Cáritas Diocesana y Cruz Roja Española, además de otras ONG, y con las propias instituciones públicas palmeras, para que se estudie crear un albergue-comedor social para ayudar a paliar la desesperada situación que vive el colectivo de personas desempleadas en la isla, a lo que se le suman miles de personas trabajadoras que están bajo el umbral de la pobreza”.

“La capacitación y formación serán otro de los objetivos, además de fomentar el cooperativismo y la economía circular, sin olvidar que es necesario tomarse en serio una propuesta de Renta Básica, pues el modelo de Renta de la Ciudadanía que entrará en funcionamiento el próximo año, se prevé que no cumpla con las pautas recogidas en la Carta Social Europea, y que por tanto no servirá para terminar con la pobreza económica y la desigualdad social en el archipiélago”, advierte.

‘Alpende’ invita a “ser parte activa de la asociación a cada persona y entidad de la Isla de La Palma”.