El Área de Salud de La Palma realiza una encuesta sobre prevención y detección precoz del VIH/ITS

El Área de Salud de La Palma, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, realiza una encuesta, dirigida a la población residente en la isla de entre 16 y 65 años, sobre conocimiento de las percepciones y conductas de riesgo asociadas con la infección del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

La encuesta está promovida por el Grupo de Trabajo para la Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en coordinación con la Gerencia del Hospital Universitario de La Palma, y cuenta con la colaboración de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) Unidad de Atención a las Drogodependencias (UAD) La Palma, Violetas LGTBI+ y Cruz Roja en la isla de La Palma.

La encuesta estará activa durante el mes de diciembre y se trata de una experiencia piloto que busca facilitar a los usuarios la detección e identificación de conductas y hábitos que impliquen alto riesgo de infección por VIH y otras ITS. Con esta acción también se pretende favorecer el acceso a información y consulta sobre la prevención y detección precoz de infección por VIH y otras ITS a potenciales usuarios que no acuden a los servicios asistenciales de prevención, diagnóstico y tratamiento por el miedo al estigma o la discriminación.

Los datos serán tratados de forma anónima, garantizando la confidencialidad, y las personas interesadas en participar pueden acceder a través de este enlace.

Día Mundial del Sida

La puesta en marcha de la encuesta se presentó hoy, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Sida, en el encuentro mantenido por el director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, y la Gerente de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, Mercedes Coello, con colectivos y organizaciones no gubernamentales que trabajan en la isla en la prevención de la infección del VIH y otras ITS.

El acto también contó con la presencia de la médica responsable de la consulta de prevención ITS/VIH en el Hospital Universitario de La Palma, Mónica Vélez, así como del director insular de Educación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Alberto Taño, el vicepresidente del Cabildo de La Palma, Borja Perdomo, y el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Neris.

Este encuentro sirvió para analizar las medidas desarrolladas en la isla para la detección precoz y prevención del VIH y otras ITS, como la implementación del circuito asistencial para el tratamiento PrEP-VIH, el protocolo para la detección precoz en los servicios de Urgencias de pacientes con VIH o la reciente adhesión de la Isla a la Estrategia de Respuesta al VIH Fast-Track Cities, convirtiéndose en la Fast-Track Island tras El Hierro y Fuerteventura.

Protocolo PrEP- VIH

La PrEP es una estrategia de prevención combinada frente al VIH basada en la toma profiláctica de la combinación de dos fármacos antirretrovirales, acompañado de un proceso de diagnóstico, de un correcto seguimiento y de la prevención de otras Infecciones de Transmisión Sexual, que no debe sustituir en ningún caso la utilización del preservativo. Esta estrategia, financiada en el Sistema Nacional de Salud, se dirige a personas con un riesgo elevado de adquisición de la infección por el VIH.

Por tanto, este programa está dirigido a personas adultas seronegativas con alto riesgo de infección por VIH, con el objetivo de disminuir las posibilidades de nuevas infecciones, al tiempo que promueve el diagnóstico precoz del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual y evita la aparición de resistencia a los antirretrovirales o complicaciones clínicas no deseadas en la población usuaria de la PrEP, a través de visitas y controles médicos.

El Protocolo PrEP-VIH del SCS, además, comprende la realización de pruebas de detección de VIH, el cribado de otras infecciones de transmisión sexual y el apoyo a la adhesión, así como el tratamiento de todas las personas con resultados positivos en las pruebas de detección del VIH. Desde la puesta en funcionamiento de este servicio en la isla de La Palma el pasado mes de enero, quince personas han accedido a este tratamiento profiláctico.

El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, puso en valor estas medidas en la lucha contra el VIH y destacó el trabajo realizado en los últimos años en la isla para facilitar el acceso a los servicios de tratamiento y prevención, con la implicación de los profesionales sanitarios y los colectivos y asociaciones no gubernamentales de la isla.

Asimismo, resaltó la importancia del protocolo de detección precoz en las Urgencias del Hospital Universitario de La Palma, así como el servicio del a Consulta del VIH desarrollada por Medicina Interna. También celebró la adhesión de La Palma el pasado mes de septiembre a la Estrategia de Respuesta al VIH Fast-Track Cities, convirtiéndose en la tercera Fast-Track Island del archipiélago y reforzando así el compromiso con las acciones estratégicas del Ministerio de Sanidad y organismos internacionales como ONUSIDA para que el VIH deje de ser un problema de salud pública en el año 2030.

La gerente de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, Mercedes Coello, también resaltó los avances realizados en la coordinación y definición del circuito de derivación, cribados y acceso de usuarios en la Isla en el protocolo PrEP, que recordó está dirigido a personas adultas seronegativas con alto riesgo de infección por VIH, con el objetivo de disminuir las posibilidades de nuevas infecciones, al tiempo que promueve el diagnóstico precoz del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual.

También valoró de forma muy positiva el protocolo puesto en marcha en el Hospital Universitario de La Palma para la detección precoz en los servicios de Urgencias de pacientes con VIH, que destacó “puede resultar clave para mejorar la tasa de diagnósticos” y es un ejemplo de acción de trabajo coordinado ante una enfermedad que sigue siendo un auténtico problema de salud en todo el mundo.