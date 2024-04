Brenda Rodríguez: “La mujer ha tenido un papel secundario y no reconocido en el campo”

El primer encuentro Ser Canarias en La Palma se celebró el pasado mes de marzo para analizar un siglo de cambios en igualdad, y contó con la presencia y testimonio de la barloventera Brenda Rodríguez, ganadera, quesera y presidenta de la Asociación de Criadores de Cabras de raza Palmera.

El evento tuvo lugar en el Museo Arqueológico Benahoarita, en Los Llanos de Aridane, y contó con la presencia además, del alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas; Ángeles Nieves Fernández Acosta (consejera de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Salud del Cabildo de La Palma); Carina Soledad González González (catedrática de Arquitectura y Tecnología de Computadores y directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna); María Dolores Septién (capitana de la Marina Mercante y jefa del Centro de Coordinación de Salvamento en Tenerife), y Sara Hernández Rodríguez (ingeniera industrial con estudios en Agroecología y Ecofeminismo).

Mujer, ganadera y empresaria

Brenda Rodríguez es otra de las mujeres que son un ejemplo de la capacidad de realizar tareas tradicionalmente entendidas como masculinas. Desde su infancia se crió en la ganadería, rodeada y atendiendo principalmente cabras. Vuelve a esa figura paterna fundamental en su educación. “No tengo ninguna queja de mi padre, nunca me dijo ‘no toques ese chivato”, por entenderlo como algo arriesgado para una niña. Al contrario “lo veía subir por un risco y yo iba tras él”. No sucedía lo mismo con los compañeros ganaderos que veían en aquello una forma de actuar impropio de una niña. Eso tampoco le frenó. “Yo sé que puedo hacerlo”, insiste para restar importancia a algunas actitudes que todavía hoy encuentra. “Me preguntan si puedo coger la camioneta con volquete”, a lo que ella responde con una lógica aplastante, “tengo el carné igual que cualquier hombre”. Actitudes que nacen de la inercia de una sociedad que aún hoy entiende la ganadería como una actividad masculina. “Cuando vienen a recoger estiércol me preguntan por mi marido o por mi padre”, cuenta entre risas, pero se cuestiona esas actitudes hoy. “¿En serio, todavía estamos con esas chorradas? La pala es mía, la pago yo y la uso yo”.

Reconocimiento

Brenda Rodríguez es ganadera, quesera y empresaria, presidenta de la Asociación de Criadores de Cabra de Raza Palmera, en 2022 fue reconocida con el Premio AJE Canarias que concede la Asociación de Jóvenes Empresarios y ese mismo año como Mujer Rural de Canarias. Reivindica el papel histórico de la mujer en el mundo rural, cuando “la mujer siempre estaba detrás del hombre, pero solo había dinero para pagar el seguro de él”, un papel secundario y no reconocido a pesar de elaborar los quesos, atender la explotación ganadera y dedicarse también a las labores del hogar.

Mira a sus hijas, a las que inculca la misma educación que tuvo de su padre, “les dejo que hagan lo que quieran, si quieren jugar al fútbol que lo hagan, como si quieren hacer gimnasia rítmica y nunca les digo que no pueden”. Cuando le piden ayuda les responde “inténtalo tú primero, si no puedes yo te ayudo”.