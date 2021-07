El Cabildo abre el plazo de inscripción de ‘Verano sin Barreras’ para que las personas con discapacidad disfruten de la playa

El Cabildo de La Palma abre hoy el plazo para realizar la inscripción para el programa Verano sin Barreras, una iniciativa impulsada por la Consejería de Acción Social para que las personas con discapacidad disfruten de las playas de Bajamar, en Breña Alta, y Puerto Naos, en los Llanos de Aridane. Las solicitudes podrán realizarse hasta el 20 de julio y el programa se desarrollará a partir de la segunda semana de agosto con una duración de mes y medio.

La consejera del Área, Nieves Hernández, explica que gracias al programa Verano sin Barreras las personas con movilidad reducida y discapacidad pueden disfrutar de un día en la playa en compañía de personal cualificado, “Damos continuidad a este proyecto que busca la integración y que cumple todas las garantías de seguridad y atención específicas”, apunta.

Las personas interesadas en beneficiarse de este programa pueden descargar y completar el formulario disponible en la web del Cabildo (https://cutt.ly/Emg9eSs) y enviarlos a los correos tania.vinoly@cablapalma.es, esther.lorenzo@cablapalma.es y esther.sanjuan@cablapalma.es o de forma presencial en las oficinas de atención ciudadana de las que dispone la Corporación Insular o en el Servicio de Acción Social, en la Casa Rosada de Santa Cruz de La Palma. Para realizar este trámite es necesario solicitar cita a través de la web http://citaprevia.lapalma.es/ . También se podrá ampliar la información relativa al programa llamando al 922 42 31 00 extensiones 4454, 4493 y 4370.

Quienes quieran una plaza, deberán detallar en el formulario de inscripción el tipo y grado de discapacidad, los días en los que prefieren acudir a la playa, si necesita o no transporte, si fue o no vacunado contra la COVID-19, así como las actividades que desean realizar en la playa, ya sean deportes adaptados, baños en el mar, paseos, juegos de mesa, etc.