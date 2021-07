El Cabildo y Telefónica abordan el reto de seguir reduciendo la brecha digital en La Palma

El consejero de Innovación del Cabildo de La Palma, Gonzalo Pascual, ha mantenido un encuentro con Juan Flores, director territorial de Telefónica en Canarias, en el que hicieron un repaso por los principales asuntos relacionados con el impulso a las telecomunicaciones en la Isla y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, se indica en una nota de prensa de la primera Corpoaración.

En esta línea, añade, cabe destacar que en el encuentro se puso sobre la mesa el despliegue de la red de fibra óptica y la necesidad de continuar reduciendo la brecha digital. Gonzalo Pascual trasladó la importancia “social” que supone para La Palma “implementar más y mejores conexiones de fibra óptica que reduzcan la brecha digital, no solo en poblaciones donde no se disponga aun de de este servicio, sino también en los grandes núcleos poblacionales de la Isla donde es necesario acometer la 'última milla' , donde se da la paradoja de contar con una gran velocidad de conexión en algunos barrios y a escasos 100 metros no existe la misma posibilidad”.

Pese a que desde el Cabildo, se apunta en la nota, "se es consciente de que existen carencias en la implantación de esta tecnología en la Isla", el consejero de Innovación puso el acento en los avances que se han producido en el despliegue de fibra, dando respuesta la compañía Telefónica a las demandas planteadas desde el Cabildo de La Palma, en una línea de trabajo que ha venido marcada por el diálogo y la cooperación.

Asimismo, se abordó el proyecto Smart Island, donde Telefónica está encargada del desarrollo de la Plataforma Smart Island, con la finalidad de proveer de mejores servicios públicos e innovadores a la sociedad palmera. En materia tecnológica, el consejero también mostró interés por el despliegue del 5G en la Isla.

Gonzalo Pascual recalcó en el encuentro que el Cabildo apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico como claves para el desarrollo socioeconómico de la Isla, por lo que tiene las puertas abiertas para participar en programas pilotos para el desarrollo de iniciativas tecnológicas. “En La Palma no solo queremos estar incluidos en procesos de implementación de tecnologías, sino que aspiramos a ser pioneros en la aplicación de las mismas”, concluyó Gonzalo Pascual.