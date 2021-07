Calima ligera en niveles altos este lunes en La Palma

La predicción del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes, 19 de julio, en La Palma, es la siguiente: En zonas bajas del noreste predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo algún intervalo nuboso aislado, tendiendo a nuboso durante la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Probable calima ligera en niveles altos, principalmente durante la primera mitad del día. Temperaturas en descenso, pudiéndose superar todavía los 34º C en zonas de interior. Las mínimas podrían no bajar localmente de los 24º C en medianías del interior sur y oeste. Viento del noreste con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste. Brisas en las costas noreste y oeste. En altas cumbres, viento del norte a noroeste flojo.

Temperaturas previstas en Santa Cruz de La Palma: 20 grados (mínima) y 26 (máxima).