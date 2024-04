Debate público en Fuencaliente sobre las alternativas a la desaladora de agua de mar

El Antiguo Ayuntamiento de Fuencaliente acoge este viernes, 19 de abril, a las 19:30 horas, un debate público organizado por la Asociación Agua para La Palma sobre “las alternativas a la instalación de una planta desaladora de agua de mar propuesta por el alcalde de este municipio, quien además plantea que la inversión la asuma el Cabildo”, informa la entidad en nota de prensa.

El acto contará con la participación del doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Carlos Soler Liceras, experto especialista en hidráulica y energía, e Hijo Adoptivo de Fuencaliente, y el catedrático de Fisiología de la Universidad de La Laguna Antonio Lorenzo Fernández, vecino además de este municipio palmero.

A este encuentro coloquio han sido invitados a participar el Consejo Insular de Aguas de La Palma y los redactores del proyecto de una desaladora en Fuencaliente.

La asociación organizadora del acto quiere de este modo “promover el debate social sobre la pretensión de implantar la desalación de agua marina en La Palma y ofrecer alternativas más sostenibles, sin impacto ambiental, que no supongan dependencia del petróleo, y que no solo no aumenten el ya elevado precio del agua sino que lo abaraten”.

Como ya explicaron este jueves en rueda de prensa Agua para La Palma y Carlos Soler, la isla “puede cubrir sus necesidades de agua de riego agrícola y de consumo humano mediante una mejor gestión de sus reservas de agua subterráneas, ya que la infiltración de agua de lluvia supone un volumen de recursos hídricos cuatro veces superior a la cantidad que se consume cada año”.

Asimismo, la asociación incide en que “un 50% del agua extraída se pierde debido al mal estado de los canales y la red de transporte en general”, por lo que defiende “el arreglo y reposición de esas infraestructuras”.