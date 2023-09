“Desesperado llamamiento” desde La Palma a movilizarse para evitar “la ruina definitiva a miles de familias que viven del plátano canario”

“En Canarias somos esclavos de los importadores, pues el 90% de lo que comemos viene de fuera, y la situación se va a agravar aún más si los agricultores y la sociedad canaria en general no salimos a la calle a defender nuestra agricultura”. Así de contundente se ha expresado la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico para el Plátano, durante una rueda de prensa ofrecida este viernes 15 de septiembre en Los Llanos de Aridane para llamar a la participación en la manifestación que este colectivo ha convocado para el sábado 16 a las 11 horas en Santa Cruz de La Palma frente al Cabildo, para exigir la aplicación al plátano canario de la Ley de Cadena Alimentaria, se informa en nota de prensa.

Y es que los productores de plátano sufren altos costes de producción y “reciben miserables ingresos por su fruta, que ni siquiera llegan al 10% del precio final de venta al consumidor”, aseguran.

Un acto de protesta que, según los representantes de la plataforma, no se debería quedar en La Palma, sino extenderse a toda Canarias, “porque es lo que queda de sector primario de todo el Archipiélago lo que está en juego si nuestros gobiernos no se lo toman en serio y si los agricultores no nos movemos”.

En la rueda de prensa han participado, en nombre de la plataforma, Juan Carlos Rodríguez, Fran Garlaz y Óscar Pino, así como el presidente de la asociación Agua para La Palma, que apoya esta movilización.

Juan Carlos Rodríguez tachó de “incomprensible que el plátano canario esté fuera de la Ley de Cadena Alimentaria, la cual precisamente pretende asegurar que el agricultor no venda por debajo del coste de producción”.

Además, denunció que “hay organizaciones productoras de plátano canario que encima se dedican a importar y vender banana, un producto competidor que ya se ha comido una parte importante de nuestro mercado, con lo cual estos empresarios reciben subvenciones públicas del REA por traer esta fruta de fuera y por comercializar plátano”.

Criticó además “la pica de millones de kilos de plátano canario como una gran mentira para beneficiar a la banana, pues esta medida de tirar a vertederos parte de la producción local iba a ser solo como último remedio para mantener o elevar los precios a favor de los productores, pero lo cierto es que estamos ahora en la ruina”.

Por su parte, Fran Garlaz, recordó que “nos encontramos en emergencia climática por el calentamiento global que ha hecho aumentar los fenómenos meteorológicos catastróficos para la agricultura, lo que hará que los seguros agrarios se encarezcan”. Asimismo, se quejó de “cómo han subido los costes de agua, abonos, combustibles... y se han disparado los costes de producción del plátano”.

Garlaz enfatizó que “apenas el 10% o menos del precio que paga el consumidor por un kilo de plátano canario es lo que se queda el agricultor”, y llamó a reflexionar sobre “el dato de que el 90% de lo que comemos en Canarias se importa de fuera, porcentaje que en La Palma es del 80%, de manera que la soberanía alimentaria queda muy lejos de alcanzar en el Archipiélago”.

Por tanto, dijo, “somos esclavos de las importaciones, estamos de rodillas, por lo que la agricultura canaria se tiene que reforzar con políticas distintas a las que están aplicando quienes nos gobiernan; pero la realidad es que estamos abandonando el campo, cuando es el trabajo más importante que existe, porque es la base de la cultura, y no podemos mirar para otro lado ya porque la situación es de emergencia”.

Oscar Pino señaló que “Europa está actuando de manera muy hipócrita con el sector primario” y recordó que la Política Agraria Común (PAC) se creó para defender productos agrícolas europeos“. Y, al igual que Rodríguez, defendió que ”haya una sola representación de los productores que negocie con las grandes cadenas distribuidoras en nombre de la marca plátano canario, y no la fragmentación actual de categorías y organización; todo ellos para garantizar que los agricultores no sean ni los últimos en cobrar ni los que cobren por debajo del coste de producción“.

Desde la Asociación Agua para La Palma, Pedro Monzón, explicó que el colectivo que preside apoya estas movilizaciones “porque el plátano es parte de nuestra cultura, nuestra riqueza y nuestra historia” y previno a los agricultores palmeros de que “si no van este sábado a la manifestación, dentro de muy poquito tiempo no van a tener ya plataneras para su sustento, y se tendrán que dedicar a otras cosas, como camareros, conserjes o jardineros del turismo de masas” por el que apuesta las organizaciones políticas representadas en el Cabildo.

Monzón recordó que la asociación Agua para La Palma lleva años reivindicando “unas serie de obras públicas, como un mejor aprovechamiento y salvar de la ruina el Túnel de Trasvase y la aplicación de tranques en las galerías de agua para su explotación a demanda, cuya ejecución permitiría abaratar el coste del agua en La Palma un 90%, por todo lo cual demanda un giro a la política hidráulica insular”.