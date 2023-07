Un estudio relaciona la “naturaleza tóxica” de la ceniza del volcán de La Palma con el aumento de enfermedades respiratorias

Los resultados de un trabajo de investigación promovido por la Dra. Beverley Coldwell, investigadora junior del Área de Medioambiente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y colaboradora científica del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), en colaboración con científicos de las universidades británicas Kingston University, Queen Mary University of London y Durham University, sobre el potencial impacto de las cenizas volcánicas de la erupción del Tajogaite en la salud, han sido recientemente publicados en la revista científica internacional 'Science of The Total Environment', de la editorial Elsevier, sobre temas relacionados con el medio ambiente y su relación con la humanidad, informa el Involcan en sus redes sociales. El trabajo forma parte de un proyecto multinacional y multidisciplinario que investiga “los mecanismos detrás del aumento de las tasas de enfermedades respiratorias durante las erupciones volcánicas”.

“En septiembre de 2021 comenzó una erupción en Cumbre Vieja, en La Palma, que duró tres meses. Estudios anteriores han demostrado que las partículas de ceniza volcánica pueden estar asociadas con efectos adversos en la salud humana, sin embargo, las razones de esto no están claras. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo de colaboración científica fue estudiar la estructura 3D, la composición elemental y los efectos de partículas recolectadas de la erupción volcánica de La Palma en células pulmonares cultivadas”, explica el Involcan.

“En este trabajo se obtuvieron imágenes en 3D de partículas de tamaño PM10 e inferiores utilizando un microscopio confocal LEXT OLS4100 (Olympus Corporation, Japón) y se analizó su composición elemental mediante el uso de microscopio electrónico de barrido (SEM) Zeiss EVO 50 (Carl Zeiss AG, Alemania). Además, se investigó la respuesta a la dosis de concentración de partículas volcánicas para la adhesión neumocócica a células epiteliales alveolares humanas A549. En este estudio se ha observado que las partículas volcánicas aumentaron la adherencia neumocócica y la expresión de PAFR en células epiteliales pulmonares A549 y células epiteliales nasales primarias humanas in vitro; para la adhesión neumocócica se observó un aumento en las unidades formadoras de colonias expuestas a una mayor concentración de partículas volcánicas”, asegura.

“Además, las partículas volcánicas del Tajogaite pueden tener características morfológicas angulosas y picudas que pueden afectar la absorción celular. Por lo tanto, además de la naturaleza tóxica de algunas partículas, sugerimos que las características morfológicas observadas pueden ayudar a explicar los efectos adversos para la salud asociados con las erupciones volcánicas”, afirma.

Este trabajo de colaboración científica ha sido posible parcialmente gracias a la financiación Barts Charity, Reino Unido (Ref: MGU0312) y The Medical College of Saint Bartholomew's Hospital Trust (Ref: 17/LO/1752) así como a los proyectos VOLRISKMAC II (MAC2/3.5b/328), cofinanciado por el programa de la Comisión Europea INTERREG V-A Spain-Portugal MAC 2014–2020, Cumbre Vieja Emergencia, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

Han participado en la investigación los científicos David Wertheim, Beverley Coldwell, Lisa Miyashita, Ian Gill, Simon Crust, Richard Giddens, Nemesio M. Pérez, Nick Petford y Jonathan Grigg (2023). El estudio, con el título ‘Confocal microscopy 3D imaging and bioreactivity of La Palma volcanic ash particles’, puede consultarse en este enlace.