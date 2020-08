El ICHH instala un punto de donación temporal en Los Llanos de Aridane

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha instalado un punto de donación temporal en Los Llanos de Aridane para atender a la población de los municipios de la vertiente de oeste de La Palma, indica en una nota de prensa.

El municipio de Los Llanos de Aridane acoge del 17 al 28 de agosto una sala de extracción temporal en el Espacio Cultural Real 21, ubicado en la calle Real, número 21, añade. El horario de atención a donantes esta primera semana es de martes a jueves de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 y el viernes de 8:30 a 13:00 y de 14:15 a 16:30 horas. Y a partir del 24 de agosto el horario será el lunes de 17:00 a 21:00, martes y miércoles de 16:30 a 21:00, jueves de 9:30 a 14:00 y viernes de 8:30 a 12:30.

Para donar sangre en este punto es preciso solicitar cita previa, llamando al 012 o al 922 470 012 de lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas o rellenando el formulario de cita previa publicado en la portada del sitio web efectodonacion.com durante los fines de semana.

Se recomienda a las personas interesadas en donar sangre que revisen la información publicada en las secciones de Información y Protocolo en la página web efectodonacion.com, con el fin de que puedan familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

Requisitos para la donación

Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Por otra parte, deberán cumplir unos requisitos específicos en las circunstancias actuales, como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

Dónde donar sangre en La Palma

La población donante de La Palma tiene a su disposición durante todo el año un punto fijo de donación situado en el Hospital General de La Palma, con una unidad de extracción operativa de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas, previa solicitud de cita telefónica llamando al 922 185 320.

NOTA: El ICHH recuerda a los y las donantes que NO realiza la prueba de detección del coronavirus COVID-19.