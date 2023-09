Jóvenes creativos palmeros buscan trabajo fuera del supermercado

En una carta abierta a los ayuntamientos de La Palma, el cofundador de la asociación Karmala Cultura, Keba Danso, ha solicitado una mayor implicación de las administraciones para dar oportunidades de empleo a jóvenes formados en la Isla, o retornados a ella, que buscan trabajo en su área de conocimiento.

Danso ha expresado su inquietud acerca de la situación actual en la Isla, señalando que desde su asociación han detectado que “La Palma enfrenta un problema cada vez más acuciante con su juventud, especialmente aquellos que han adquirido conocimientos en campos creativos”.

También ha añadido, en declaraciones a EFE, que “año tras año, la Escuela de Arte Manolo Blahnik y otros centros educativos producen graduados llenos de talento que luchan por encontrar oportunidades de empleo que correspondan con sus habilidades dentro de la Isla.”

“Los jóvenes que llegan a la Isla suelen contactarnos en Karmala Cultura porque saben que estamos activos y dispuestos a colaborar, pero lamentablemente, solo podemos ofrecerles trabajo en nuestros eventos, y a menudo las administraciones tardan meses en pagar por estos servicios”, ha explicado Keba Danso.

El cofundador de Karmala Cultura también subrayó el impacto negativo que tiene asignar trabajos no relacionados con su formación a estos jóvenes talentosos, comentando que “colocar a un diseñador, un fotógrafo o un cineasta recién graduado en un supermercado sofoca su creatividad y los hace sentir insatisfechos, lo que genera una gran ansiedad”.

Danso ha destacado la importancia de entender las necesidades cambiantes de la juventud y su deseo de aplicar sus conocimientos y habilidades especializadas.

“Sé que a otras generaciones les cuesta entender estos problemas, porque ellos han sido capaces de trabajar en cualquier empleo disponible, pero en la actualidad, los jóvenes se especializan en áreas de conocimiento que luego no les dejan aprovechar”, ha subrayado.

Tras la publicación de la carta abierta de Keba Danso, dos ayuntamientos y una empresa han contactado a Karmala Cultura para explorar posibilidades de contratar a jóvenes, lo que considera “un primer paso en la dirección correcta” y espera que otros se sumen a esta iniciativa para brindar a los jóvenes palmeros las oportunidades que merecen en su propia tierra.

Isabella Barreto, de 19 años y con un ciclo superior de Fotografía por la Escuela de Arte Manolo Blahnick, se considera afortunada porque “consigo trabajos puntuales en fotografía de eventos y para algunas empresas, no es algo estable ni que me sirva para independizarme, pero es en lo que me formé”, ha comentado en conversación con EFE.

Esta joven que continúa formándose en gráfica audiovisual afirma que buena parte de su promoción no ha tenido la misma suerte que ella, y han tenido que recurrir a otros trabajos.

“En ocasiones eres tú tu peor enemigo”, comenta Barreto, que añade que “a veces no encuentras oportunidades en tu ámbito y piensas que es culpa tuya, que no vales para esto. Que no te salga el trabajo no significa que seas malo, y estés donde estés hay que estimular y entrenar el músculo creativo porque si no lo utilizas, lo pierdes”.

Cuestionado sobre la situación del mercado laboral insular, especialmente para perfiles jóvenes, el experto en recursos humanos Carlos Perestelo reconoce que “a priori, conseguir un primer trabajo cualificado, con el añadido del contexto isleño, es bastante complicado”.

Perestelo realiza este diagnóstico basándose en factores como “la falta de contactos de estos perfiles, que normalmente hacen sus prácticas fuera de la Isla, sumado a una cantidad de jóvenes formados cada vez mayor, y a que el 80 por ciento de vacantes no se cubren con difusión externa sino con el boca a boca, más aún en territorio insular”.

Este experto en recursos humanos recomienda “crear marca personal y dar a conocer su propio trabajo en redes, y creando un portfolio, para convencer a posibles contratadores”, y ha recordado que “al final no basta con tener todas las ganas del mundo, aunque suene muy frío, un trabajador es un recurso humano que tiene que ser rentable para la empresa”.

Pese a las adversidades, Perestelo considera que las oportunidades laborales para jóvenes cualificados en las islas sí existen, y prueba de ello es que “hay nichos y sectores en expansión que valora la ubicación de cada perfil, y muchas veces aparecen más currículums peninsulares que canarios para puestos con perfiles específicos”.