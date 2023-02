‘I Love The World’ se despide de La Palma con la donación a Tierra Bonita de 145.762 euros y 3.588 libros a la venta de 'Las otras historias del volcán' para continuar con su proyecto solidario

El equipo de I Love The World se despide del proyecto solidario que inició en La Palma cuando erupcionó el volcán de Cumbre Vieja, en septiembre de 2021, y pasa el testigo a la asociación sin ánimo de lucro Tierra Bonita, informa en nota de prensa.

Esta productora audiovisual de Tenerife ha donado a la ONG palmera 145.762 euros obtenidos por la venta del libro Las otras historias del volcán, la más completa recopilación de testimonios de afectados por esta catástrofe publicada hasta ahora, del que se han vendido más de 12.000 ejemplares y del que aún existe un stock de más de 3.500 volúmenes, con un valor potencial de hasta 179.400 euros y de cuya comercialización también se encargará esta asociación, para que pueda continuar con sus proyectos solidarios.

Se trata de la mayor donación realizada hasta ahora por una empresa para ayudar a los afectados, a lo que hay que añadir el trabajo altruista del equipo de I Love The World durante la erupción, con miles de imágenes de dron realizadas de manera desinteresada para los evacuados, así como en sacar adelante este importante proyecto editorial. Hay que destacar que ha asumido además la responsabilidad de ser la editora del libro.

El acuerdo alcanzado entre la productora audiovisual y esta ONG consiste en que todos los beneficios de Las otras historias del volcán se destinarán íntegramente a cualquier aspecto que propicie la recuperación moral y socioeconómica de la población afectada por la devastadora acción del volcán.

Estas acciones solidarias incluyen apoyo de carácter jurídico y de información a la opinión pública a través de la web Elvalledearidane.com, un diario solidario sin fines de lucro creado en septiembre de 2022 por Tierra Bonita con los fondos de libro y que así tiene garantizada su continuidad, así como cualesquiera otras iniciativas que surjan de necesidades planteadas por los propios damnificados.

De este modo, tras casi año y medio de mucha implicación de manera totalmente desinteresada, llegó el momento de la despedida para el grupo humano que dirige Alfonso Escalero, que arribó a La Palma al comienzo de la erupción para grabar un documental sobre aquel impresionante fenómeno geológico pero muy pronto se dieron cuenta de que se encontraron con unos hechos catastróficos y cambiaron su plan para ayudar con imágenes aéreas a cientos de familias evacuadas.

I Love The World observó la necesidad que tenían estas personas, carentes de información actualizada, de conocer el estado de sus propiedades por el imparable avance de la lava durante 85 interminables días, y no dudó en convertirse en sus ojos, por lo que pusieron sus drones al servicio de las personas damnificadas para ese fin.

Durante los tres meses que duró la erupción el equipo de I Love The World fue testigo del enorme sufrimiento de cientos de familias damnificadas, por lo que, al acabar el proceso eruptivo, se decidieron a publicar un libro con su propia experiencia de este desastre natural y dar voz a todas aquellas personas afectadas que quisieran contar la suya. Y así empezó a gestarse Las otras historias del volcán, con el objetivo de dedicar todos los beneficios íntegramente a ayudar a las víctimas de aquella catástrofe, y también que la verdad de lo ocurrido quedara registrada para las futuras generaciones.

Hasta ahora se han vendido 12.189 libros, 88 de ellos en la edición en alemán y el resto la edición en español, así como 115 camisetas y 69 talegas, lo que ha permitido obtener un beneficio de 145.762 euros, a lo que hay que añadir un stock de 3.588 ejemplares, que continuará comercializando la ONG. El coste de impresión, traducciones (el libro se ha editado en español, alemán e inglés), maquetación, ISBN, publicidad, transporte, papelería y oficina ha ascendido a 245.820 euros. Y se destinan unos 12.000 euros anuales a Elvalledearidane.com.

Agradecimientos

I Love The Word desea transmitir su más profundo agradecimiento a todas las personas, instituciones públicas y empresas privadas que han adquirido ya el libro y anima a que se continúe adquiriendo, pues se trata de un valioso acervo de testimonios directos de lo ocurrido, donde se plasma de primera mano la verdad de esta catástrofe, así como una manera de ayudar a la población afectada.

De igual modo, esta empresa audiovisual quiere expresar también su enorme gratitud a todas aquellas personas que, a título personal o como miembros de asociaciones o entidades públicas y privadas, han echado una mano para paliar el sufrimiento de la población damnificada.

Y, por último, cómo no, I Love The World transmite a todas las personas damnificadas su aliento y su apoyo para que continúen defendiendo su derecho a recuperar sus proyectos de vida y a que los errores cometidos en la gestión de esta catástrofe no queden en el olvido ni para las actuales ni para las futuras generaciones dentro y fuera de esta isla. I Love The World confiesa que deja su corazón en La Palma y están convencidos de que el libro Las otras historias del volcán puede contribuir a que en el futuro las erupciones causen un menor sufrimiento a los seres humanos.