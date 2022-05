Manifestación contra “el atroz trazado” de la nueva carretera de la costa

El colectivo que se opone al trazado de la denominada ‘nueva carretera de la costa’ que unirá la Villa y Puerto de Tazacorte y el núcleo turístico de Puerto Naos, ha convocado una manifestación para este viernes, 13 de mayo, a partir de las 19.00 horas, en la Plaza del Morro del municipio bagañete.

Los convocantes animan a la población a participar en este acto reivindicativo contra “el atroz trazado” de la vía. “Exigimos que se reutilicen los tramos intactos de carreteras existentes sin necesidad de masacrar barrios y fincas muy lastimados por el volcán”, subrayan. “La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera, te necesita. Queremos una isla hermosa, no permitas su devastación. Asiste”, dice.

Entre las acciones realizadas por el colectivo que se opone al trazado, se encuentra una recogida de firmas en la plataforma change.org bajo el lema Que no te quite la Administración lo poco que nos dejó el volcán. “Las administraciones, desde las locales a las estatales, están aprovechando esta situación de desconcierto y desesperación en la isla de La Palma para sacar adelante una carretera calificada de emergencia tras los destrozos del volcán. Se llenan sus bocas de orgullo al anunciarlo al público en general, lo que no dicen es que varios tramos de esta carretera de emergencia nada tienen que ver con el volcán y las han metido en el mismo proyecto de carretera, ¿por qué? Porque en una obra calificada como emergencia los propietarios de los terrenos a expropiar no podemos opinar, la obra empezará, luego se nos informará y finalmente pagarán la expropiación a un precio irrisorio”, aseguran.