La Palma Summer-con vuelve con la mayor feria de ‘gamers’ de La Palma.

El evento de tecnologías y nuevas tendencias vuelve en su tercera edición de La Palma Summer-Con. Tras dos años de éxito, la feria se volverá a celebrar en el Polideportivo de El Paso del 8 al 11 de agosto. Se llevarán a cabo numerosas competiciones y se realizarán actividades para el disfrute familiar. Las entradas al evento están a la venta y se podrán conseguir a través de la página web de Tomaticket, informa la organización.

La edición de este año, además, promete una experiencia renovada con varias sorpresas. La organización dará a los asistentes una programación de lo más especial, con diversidad de experiencias para todos los gustos.

El evento tiene el apoyo del Cabildo Insular de La Palma, el Ayuntamiento de El Paso y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a través de la marca Canarias Latitud de Vida, además de empresas como Online Canarias, Binary Systems, Globalan y Fred Olsen Express. Cuenta con la promoción de El Time Eventos y la producción de Nakatomi Corp.

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, subraya la apuesta de la institución insular por “ofrecer a los jóvenes y a toda la ciudadanía en general una serie de actividades dinamizadoras relacionadas con el ocio, la formación y el empleo en el sector de las nuevas tecnologías”.

Por su parte, la consejera de Promoción Económica, Comercio y Transformación Digital, Miriam Perestelo, indica que esta iniciativa permite dar pasos para seguir dando oportunidades a los jóvenes de la Isla, avanzando en nuevos nichos de empleo y en el desarrollo de actividades innovadoras.

“Hace tres años se inició este proyecto en la isla y miles de jóvenes pudieron disfrutar con los videojuegos, la realidad virtual... Es una alegría poder volver otro año más con este espacio para que la juventud siga desarrollando pasiones y talentos relacionados con el mundo de las tecnologías y las nuevas tendencias culturales”, explica Maikel Chacón, promotor de La Palma Summer-Con.

Uno de los elementos más característicos de La Palma Summer-Con es la Zona LAN Party. En ella, las personas podrán acudir al recinto con sus equipos informáticos y consolas para disfrutar de una conectividad a internet las 24 horas durante cuatro días. Las entradas pueden adquirirse en Tomaticket.

Habrá una gran cantidad de actividades exclusivas, torneos y competiciones para quienes acudan a este espacio. Además, se habilitará una zona de descanso con tiendas de campaña para que quienes participen puedan quedarse a dormir en las instalaciones.

También se celebrará la segunda edición de Camp K-Pop, el primer campamento en el que se fomenta el arte de la danza mediante el estilo de música coreano que ha ganado fuerza en la juventud con los últimos años. En él, las personas que participen disfrutarán de la convivencia y de actividades introductorias de baile y actividad física.

La Zona Summer-Con alojará una feria de tecnología y nuevas tendencias. En ella se podrán realizar actividades relacionadas con los videojuegos, el K-Pop, el Cosplay, la cultura asiática, manualidades, juegos de mesa y mucho más. Las entradas podrán adquirirse en Tomaticket.

Se llevarán a cabo torneos de videojuegos como Valorant, Fortnite, League of Legends, Super Smash Bros Ultimate y Mario Kart 8 Deluxe. También se podrá jugar a otros títulos como Just Dance, Wario Ware Move it o los simuladores de conducción Assetto Corsa.

La Palma Summer-Con también contará con su Artist Alley, donde se darán a conocer artistas locales que puedan poner a la venta sus láminas, pegatinas y otros materiales relacionados con su arte. Las tiendas también tendrán un espacio en el que se podrán comprar figuras y otro merchandising de anime, videojuegos y otros elementos de la cultura audiovisual.

Tras la creación en La Palma de la Summer-Con, este año el formato también se exporta a Gran Canaria, como un evento hermano que vuela hasta otras islas para potenciar el talento joven relacionado con las nuevas tendencias y tecnologías.