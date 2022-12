La Plataforma de Afectados “logra” que el Comisionado de Transparencia exija entregar las actas del Pevolca, aunque no las opiniones de sus miembros

La Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja informa en nota de prensa que solicitó el 27 de junio de 2022 a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias “la documentación sobre las actas de las reuniones de los comités científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) en los días previos y el día de la erupción así como los informes científicos de los últimos cuatro años sobre la evolución del fenómeno preeruptivo”.

“La citada Dirección General denegó el acceso a esta documentación argumentando que al no ser el Pevolca un órgano colegiado no había secretario para levantar actas y además que se trata de mera información auxiliar o de apoyo que no consideraba de interés público, por lo que se trata de una solicitud que sitúa entre los supuestos de inadmisión”, dice.

La Plataforma interpuso el 27 de julio de 2022 reclamación ante el Comisionado de Transparencia “con el argumento contrario, es decir básicamente que no se trata de una información auxiliar sino esencial para la toma de decisiones a la hora de evacuar o no a los afectados”.

El Comisionado de Transparencia “ha resuelto este viernes 30 de diciembre darle la razón parcialmente a la Plataforma frente a la Resolución de 27 de julio de 2022 del Gobierno de Canarias que negó las actas del PEVOLCA, pues, según el Supremo, las actas de órganos colegiados es un supuesto de 'información pública' susceptible de ser incluido en el objeto del derecho de acceso”, precisa.

Sin embargo, el Comisionado “no da la razón a los reclamantes en su reivindicación del derecho a conocer las opiniones particulares de cada miembros del PEVOLCA, es decir, las deliberaciones de los comités científico y director, sino solo de los acuerdos que se tomaron (actas y los documentos que se manejaron los días 17, 18 y 19 de septiembre) así como toda la documentación relativa a los informes científicos de los últimos cinco años entre el año 2017 al año 2021 que debe ser entregadas, como solicitó la Plataforma”.

El Gobierno de Canarias “debe en el plazo de 15 días hábiles entregar la información a la Plataforma que viene ocultando desde hace más de un año la Consejería de Administraciones Públicas y Seguridad que dirige el presidente del Pevolca, Julio Pérez”, concluye.