El programa ‘Nuestros alumnos y el Roque de Los Muchachos’ recibe “el reconocimiento unánime” de los centros escolares de La Palma

El programa educativo ‘Nuestros alumnos y el Roque de Los Muchachos’, organizado y desarrollado por las instituciones científicas del Observatorio de La Palma (ORM) situado en las cumbres de Garaía y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), cumple 14 años y lo celebra “con el reconocimiento unánime por parte de los centros escolares de La Palma”, indica el IAC en una nota de prensa. Así se desprende, añade, de los datos de la encuesta realizada por el IAC entre los centros de enseñanza participantes en la edición de 2024 que han valorado la actividad con el 100% de satisfacción.

En 2024, señala, se realizaron 14 charlas en centros escolares y 17 grupos de visitas, con la participación de más de 700 estudiantes. Una vez finalizadas las charlas a los centros educativos y visitas a los telescopios, la organización remitió a los 14 centros educativos participantes del proyecto un cuestionario de satisfacción para conocer sus valoraciones sobre su experiencia con el programa. El 100% de los encuestados, apunta, aseguró que la visita al Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM) había cumplido sus expectativas.

Según explica Emilio García, administrador del ORM, “este programa es uno de los más satisfactorios que tenemos dentro de la divulgación que hace el IAC pues, gracias a él, podemos llegar a todo el alumnado de La Palma y nos permite formar a las futuras generaciones en el respecto de la calidad del cielo de Canarias y acercarles a la ciencia y la tecnología de alto nivel que se realiza en su propia isla, en muchos casos por personal palmero”.

Los telescopios que han sido visitados durante el programa son el Gran Telescopio Canarias (GTC), que recibió el 81,3% de las visitas; y el Telescopio Nazionale Galileo (TNG), que recibió el 18,8%. También ha sido visitado por uno de los grupos el Telescopio William Herschel (TNG) del Isaac Newton Group of Telescopes. García señala que “el programa no sería posible sin la participación de las instituciones científicas, en particular, el GTC, tan querido por la sociedad palmera”.

Las valoraciones sobre la visita a los distintos telescopios ha sido buena con un 53,1% de las respuestas valorándola como ‘muy bien’; un 40,6%, como ‘bien’: y un 6,3%, como ‘regular’. La mayoría de los encuestados repetiría la visita al telescopio (87,5%). Mientras un grupo de los encuestados ve como una barrera para disfrutar la experiencia de usuario del programa el largo desplazamiento desde el centro educativo hasta el Observatorio (12,5%).

Proyecto consolidado

El proyecto ‘Nuestros alumnos y el Roque de Los Muchachos’, se explica en la nota, nació en el marco de la celebración del Año Internacional de la Astronomía en 2009. Es una actividad destinada a todo el alumnado de 4º de la ESO de La Palma y tiene como objetivo acercar las infraestructuras del ORM y divulgar la investigación que en él se desarrolla entre la comunidad escolar de la Isla. El programa tan sólo se suspendió en 2020 y 2021 debido a la pandemia de la COVID-19. El IAC y las instituciones científicas del ORM recuperaron el programa en el año 2022, habiéndose incrementado desde entonces el número de alumnos participantes anualmente.

El programa incluye una charla, que se imparte en los centros educativos, y una visita al Observatorio y al Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos. Todas las actividades son realizadas por personal investigador de las instituciones científicas presentes en el ORM. Desde que se inauguró el programa, han participado, en total, varias generaciones de escolares palmeros de 14 centros de educación secundaria de La Palma.

García insiste en que “la satisfacción del alumnado y del profesorado en cada edición es la mejor muestra de que se trata de un programa de éxito y con vocación de permanecer, y que fortalece el nexo ente la astrofísica y la Isla”.

A partir de septiembre comenzará la nueva edición del programa con los centros educativos que lo soliciten. Además de las actividades destinadas a 4º de la ESO, también se seguirá desarrollando el programa para el alumnado de Bachillerato y Formación Profesional que estén cursando las modalidades relacionadas con Tecnología e Informática. En este caso, se incluye tanto la visita a las instalaciones del ORM como al Centro de Astrofísica Francisco Sánchez en La Palma donde se encuentra el Superordenador La Palma, uno de los nodos de la Red Española de Supercomputación (RES).

‘Nuestros alumnos y el Roque de Los Muchachos’ es una actividad organizada por el Grupo LPIYA que pretende aunar los esfuerzos de las instituciones científicas presentes en el ORM en materia de divulgación astronómica en la isla de La Palma.

Los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) forman parte de la red de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) de España.

Más información en la web del IAC.