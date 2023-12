'Sonrisas libres': dos años de andadura a favor de la infancia y la juventud afectada por el volcán o en riesgo de exclusión

Cruz Roja Juventud “continúa su labor de apoyo y formación a niños, niñas y jóvenes de La Palma afectados por la erupción volcánica o en situación de riesgo de exclusión social, gracias a los proyectos de ‘Promoción del éxito escolar’ y ‘Ocio y tiempo libre’; englobados en el espacio ‘Sonrisas libres’, que cumple dos años de andadura en la Isla”, indica en una nota de prensa.

El proyecto ‘Promoción del éxito escolar’, explica, “busca dar apoyo educativo y emocional para estudiantes desde primero de primaria a cuarto de la ESO. Preparación de exámenes, clases de idiomas y sesiones dinámicas a través de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) son algunas de las actividades que se realizan dentro de este servicio. A día de hoy, un total de 64 escolares participan en esta iniciativa”.

Alejandro Brito, docente de este proyecto, destaca el interés de este recurso, así como la labor de su equipo de voluntariado pues, añade, se ha constatado la plena promoción educativa de los beneficiarios dentro del pasado curso escolar. Asimismo, se muestra satisfecho al poder ver cómo los y las menores se van superando día a día. “Han creado una gran red de compañerismo, que se va forjando entre los distintos grupos, logrando que se complementen los unos a los otros; nutriendo no solo el ámbito educativo sino los lazos entre los iguales”. “Además, el trabajo resulta compensado cuando los y las menores agradecen con sumo cariño todo lo que haces por ellos y ellas”, enfatiza Alejandro Brito.

Por otro lado, el programa de ‘Ocio y tiempo libre’, se apunta en la nota, “ha ofrecido a estos menores la posibilidad de compartir y disfrutar, gratuitamente, de momentos de convivencia y diversión todas las tardes, distribuidos por grupos de edad. Juegos de mesa, manualidades, juguetes, ordenadores portátiles con conexión a internet o videoconsolas son algunas de las actividades de ocio en el interior, que se complementan con excusiones, sesiones de cine o salidas programadas”.

La monitora de ‘Ocio y tiempo libre’, Sheila González, hace un balance de este segundo año y siente especial satisfacción ante los resultados obtenidos, que superan con creces los del año anterior. Además, destaca “el hecho de ver cómo Cruz Roja Juventud comienza a reciclarse, ante esta nueva era, y a crear un equipo de voluntariado joven, formado y con muchas ganas de implicarse. Siento especial orgullo de poder ver cómo hemos promovido el papel de la Juventud y su gran potencial; hecho indispensable para la construcción de nuestra sociedad”, concluye Sheila González.

“En el tiempo que llevo formando parte del voluntariado de Cruz Roja Juventud, me llevo amistades muy buenas, anécdotas inolvidables, a todos y cada uno de los niños y las niñas que han ido acudiendo a nuestro espacio, que son todos un encanto, y, sobre todo, me quedo con el equipo de voluntariado que hemos formado, pues está muy unido y siempre estamos dispuestos a ayudarnos entre nosotros y a los y las menores”, cuenta Aitana, (16 años, voluntaria y directora del consejo de Cruz Roja Juventud de la Comarca Oeste de La Palma).

En ambos proyectos, se agrega en la nota, “se ofrece un acompañamiento psicológico y emocional, creando un clima acogedor y un espacio seguro, donde los y las menores sientan la total libertad de poder ser ellos mismos y donde puedan aprender a gestionar y validar sus emociones”.

Cruz Roja también “trajo diversión y entretenimiento durante los pasados meses de vacaciones gracias al Campus de Verano, donde un total de 39 niños y niñas disfrutaron de más de 50 días de juegos, excursiones y actividades lúdicas y educativas”.

Nayma, de 9 años, procedente de Todoque, afirma que “el Campus de Verano ha sido muy divertido porque he hecho nuevos amigos y muchas actividades entretenidas. Lo que más me ha gustado es ir a la piscina. Los profesores me caen super bien, son super divertidos y los quiero mucho”.

“Me gustó venir al Campus de Verano de Cruz Roja porque así no he tenido que estar encerrado tanto tiempo en el hotel donde aún estoy viviendo. Aquí, me encontré con amigos que no veía hace tiempo y me lo he pasado súper bien porque hemos hecho muchos juegos divertidos. Lo que más me ha gustado han sido las excursiones, como la visita al Maroparque y la actividad en la hípica. Los profesores son todos muy buenos y nos ayudan mucho”, cuenta Daniel (12 años, Puerto Naos).

Acabado el verano, se indica en la nota, con el comienzo del nuevo curso escolar 2023-2024, Cruz Roja hizo entrega de un kit de material escolar a los menores y jóvenes que se encuentra en situación de vulnerabilidad en la Isla, con el fin de apoyarles en su etapa educativa en las mejores condiciones.

‘Sonrisas libres’ en la actualidad, concluye, “continúa trabajando en la misma línea, de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 de la tarde”. Por lo que, Cruz Roja recuerda que “las personas interesadas podrán ponerse en contacto para comprobar la disponibilidad de plazas y, además, invita a los jóvenes a formar parte del voluntariado de Cruz Roja Juventud. Si formas parte, toma parte”.