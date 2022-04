El Teide recauda fondos para los damnificados del volcán de La Palma con una exposición de Saúl Santos

La exposición fotográfica y audiovisual temporal 'De volcán a volcán' instalada en la estación base del Teleférico de El Teide puede visitarse ya. Las obras que se exponen son del reconocido fotógrafo palmero Saúl Santos y muestran con gran espectacularidad y dramatismo diferentes momentos de la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

Se puede acceder sin coste adicional al fabuloso trabajo de este fotógrafo con tu ticket individual de teleférico o reservando alguna de las actividades o excursiones con teleférico incluido. Los fondos generados por la exposición se donarán a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma.

“Sé partícipe en un entorno único del homenaje que el volcán Teide realiza al volcán de Cumbre Vieja y revive un momento épico en la historia vulcanológica reciente de Canarias mientras apoyas con tu visita nuestro compromiso de ayuda al pueblo palmero”, apunta la organización. “Si no has ido aún al Teide… Este es el momento. Si ya lo has visitado ¡Es hora de volver!”, concluye.