Vuelve el Love Festival a La Palma, el festival LGTBIQ+ más importante de canarias

El #Amorsinetiquetas se celebra de nuevo en la isla de La Palma con el festival LGTBIQ+ más importante de Canarias, el Love Festival. Del 25 al 30 de julio la isla se llenará de actividades que culminarán el último día, el 30, con un macroconcierto en Tazacorte que traerá a La Palma a los grandes nombres del panorama nacional e internacional para llenar la isla de música, respeto y experiencias memorables, informa en nota de prensa la Consejería de Turismo del Cabildo.

El evento musical contará con la presencia de Alejandro Sanz, Vanesa Martín, Nicki Nicole, Edurne, Pignoise, Bombai y Rebeca & Fiona. Así, durante más de 10 horas la isla vibrará al son de la música pop más internacional.

Como aspecto destacado, la edición de este año contará también con el icono queer de RuPaul’s Drag Race, Todrick Hall. La Palma será una de sus dos únicas paradas en España, en el contexto de su gira mundial con su último trabajo musical, Femuline.

Una semana llena de actividades

El festival de la diversidad por excelencia de las islas dará comienzo el lunes 25, de la mano de Bibiana Fernández. La agenda semanal estará centrada en diferentes actividades que tienen como eje principal dar más espacio a las realidades LGTBIQ+, compartiendo experiencias y aprendizajes.

Así, el martes 26 Víctor Palmero representará su monólogo “Johnny Chico”, para transitar en torno al conflicto de la identidad personal y sexual; el miércoles 27 la música de los Beatles la pondrán The Flaming Shakers con su espectáculo tributo a The Beatles; el jueves 28, será posible atender a la charla de Gaylespol, asociación que lucha por los derechos LGTBI en las fuerzas de seguridad del Estado; y el viernes será el turno del turismo, con Oriol Pamies y su charla acerca de la necesidad de vincular los destinos al turismo LGTBIQ+, a fin de impactar en las sociedades. El festival culmina el día 30, con toda una jornada musical para no parar de bailar, cantar y vivir la Isla Bonita.

Paralelamente, también tendrá lugar el concurso de Escaparates LGTBIQ+ Love La Palma 2022, con el objetivo de dar visibilidad y concienciar a la población acerca de la realidad del colectivo. Se concederán tres premios a los mejores escaparates, cuyos nombres se conocerán el próximo 8 de agosto.

El Puerto de Tazacorte

El Love Festival se celebrará en el conocido puerto de Tazacorte, ubicado en la costa occidental de La Palma, es un enclave idóneo para disfrutar de las puestas de sol tan idílicas de la isla. En la zona destacan sus casas de colores, en contraste con el brillo de la arena negra y el rugido del mar. Esta combinación da lugar a una fotografía típica de un pueblo costero, capaz de generar en el visitante un recuerdo único