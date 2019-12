EL CARRUSEL DE LAS CONFUSIONES

El libro El Carrusel de las confuciones- que gracias al buen hacer de Ediciones Salamandra podemos disfrutar en lengua castellana- se trata del número 23 de la serie, publicado originalmente como La giostra degli scambi, en el año 2015.

En esta entrega una serie de estrafalarios incidentes con jovencitas que trabajan en bancos tiene al comisario intrigado. Y no, no es cosa de la Mafia, pues las retienen contra su voluntad unas horas para luego dejarlas marchar, sin tocarles un solo pelo...

A eso hay que sumarle la desaparición de un comerciante, al que le han quemado el establecimiento y eso sí suena más a la Mafia...

El día a día de un comisario de policía en Sicilia.

No se equivoquen. Tal y como ocurre con las buenas historias, no todo lo que reluce es oro y, tratándose de Montalbano, es normal que las cosas no le cuadren.

Para los que se aproximan por vez primera al universo creado por Camilleri encontrarán una historia de policías que no decepciona -con una segunda lectura muy crítica contra una lacra de la sociedad- ambientada en la cálida costa Mediterránea, donde se puede "tocar"'el día a día de sus habitantes. Eso sí, como buen italiano, la comida no falta, por lo que se recomienda la lectura acompañada de algo que llevarse a la boca...

Para los que sabemos que Montalbano llama por las noches a Livia; que Catarella no es capaz de decir bien un nombre así lo maten; que para comer en Vigàta no hay mejor lugar que la trattoria de Enzo; o que si hay que llegar en menos de un abrir y cerrar de ojos a un sitio lo mejor es contar con Gallo, esta nueva entrega de la serie nos da otra oportunidad de disfrutar con los personajes del que ha sido considerado el escritor moderno más vendido y famoso de Italia.

Termino esta reseña con un detalle interesante. Camilleri escribió Riccardino, el último episodio de las vivencias de Montalbano, y se lo entregó a Sellerio Editorial Palermo, la editorial que publicó primero sus obras, para concluir la serie. Dicho esto, la editorial italiana no ha anunciado fecha de publicación de este título, por lo que puede que, aún fallecido Camilleri, tengamos Montalbano para rato. Si no, que se lo digan a los seguidores de la serie televisiva, con el increíble Luca Zingaretti de protagonista.

© Elena Santana Guevara, Helsinki, 2019

EL CARRUSEL DE LAS CONFUSIONES

Andrea Camilleri

Traducción: Carlos Mayor Ortega

Sello editorial: Narrativa Salamandra

Colección: Salvo Montalbano

