Cruz Roja avala el sistema de acogida de migrantes en Canarias y destaca la organización del Ministerio

La presidenta de Cruz Roja en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Mayte Pociello, ha valorado este viernes la organización del Ministerio de Migraciones para coordinar la acogida a las personas migrantes en Canarias pues da “apoyo” a las organizaciones y está “haciendo las cosas bien hechas” pese a que las llegadas son “masivas”.

“La situación es la que es, no lo podemos negar, pero no nos vamos a quejar, al menos de momento”, ha señalado a los periodistas tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a quien ha trasladado que por ahora no necesitan recursos adicionales, ni siquiera en El Hierro, donde tienen una red de trabajo compuesta por personal laboral y voluntarios.

Pociello ha indicado que ahora “lo urgente” es la acogida migratoria pero al mismo tiempo ha remarcado que siguen en marcha sus proyectos con jóvenes y mayores, combatir la soledad, y trabajan también en algunas iniciativas innovadoras en empleo, orientación sexual o acoso escolar.

Ha apuntado que en las islas cuentan con unas 5.000 personas entre trabajadores y voluntarios y por ahora no ha hecho falta hacer un llamamiento “masivo” para que vengan voluntarios de otras comunidades autónomas dado que “la respuesta ha sido muy buena” en Canarias, tal y como pasó con la pandemia, la erupción volcánica o el incendio de Tenerife.

Pociello ha valorado también las últimas intervenciones públicas del presidente canario, Fernando Clavijo, criticando la xenofobia y defendiendo una respuesta humanitaria para los migrantes y ha incidido en que hay que ser “más empáticos” a la hora de acercarse a la migración.

“Se retratan solos los que lo dicen”, ha indicado con respecto a las personas con posicionamientos racistas, al tiempo que ha recordado que Canarias y España siempre han convivido con la inmigración al ser territorio de “frontera”, lo que ocurre es que “ahora se ve con más fuerza”.