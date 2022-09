Dos organizaciones denuncian la deportación de un marfileño a Marruecos desde Gran Canaria

Dos organizaciones han denunciado la deportación a Marruecos de un joven de Costa de Marfil desde Gran Canaria. Caminando Fronteras y Coordinadora de Barrios han asegurado en un comunicado que el hombre de 23 años ha pasado a manos de las autoridades marroquíes y que su “integridad física y mental” está en riesgo.

Las organizaciones señalan que a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria acordó mediante auto la suspensión de la devolución, la Policía procedió a devolver al joven L. S. a un país del que no es nacional y en el que no tiene ningún tipo de vínculo personal.

El marfileño se puso en contacto con las organizaciones por miedo. “La Policía me informó de que no podían enviarme a mi país y que la Embajada de Costa de Marfil aceptaba mi expulsión a Marruecos. Pude ver el billete que había encima de la mesa y ponía Casablanca. Tengo miedo, Marruecos no es un país seguro para nosotros los subsaharianos”.

En esta línea, Caminando Fronteras y Coordinadora de Barrios advierten que L. S. “forma parte de un grupo sistemáticamente expuesto a una práctica de tratos inhumanos y degradantes en Marruecos por parte de las autoridades de dicho país”.

Además, añaden que las investigaciones realizadas durante los últimos años constatan que aunque Marruecos es signatario de Tratados Internacionales, “en la práctica los derechos fundamentales no son protegidos, siendo la situación de las personas migrantes subsaharianas de especial preocupación”.

(Habrá ampliación).