El PSOE canario pide, sin éxito, confianza en la diplomacia española frente a Marruecos

El Gobierno de Canarias y seis de los siete grupos parlamentarios, todos menos el PSOE, han mostrado en el pleno del Parlamento su rechazo a la unilateralidad de Marruecos en la delimitación de las aguas internacionales y la “pasividad” al respecto del Gobierno de España, ante lo cual los socialistas han pedido “confianza en la diplomacia española”.

El diputado de AHI, Raúl Acosta, quien fue el que planteó el debate plenario, mostró su preocupación con la actitud de los socialistas: “No sabemos qué bandera ni qué intereses maneja el PSOE, eso me preocupa y no me representa”, advirtió.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, vaticinó que si se permite que Marruecos vulnere el derecho internacional en cuanto a la ocupación del Sahara y la delimitación unilateral de las aguas, Canarias tendrá que asumir las mismas consecuencias “tarde o temprano”.

El diputado del PSOE Gustavo Matos afirmó que aunque Canarias no esté directamente en algunas reuniones, sus intereses están defendidos por el Gobierno de España, que ha informado “de forma directa y pertinente” a la comunidad autónoma de sus reuniones, aseguró.

“Las relaciones internacionales se mueven en el terreno de la diplomacia”, dijo Matos, y atribuyó al Gobierno de España que el Gobierno marroquí haya desechado la vía unilateral, según aseguró.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto (CC), afirmó que no hay noticia de que el Gobierno de España haya presentado quejas ante las decisiones unilaterales de Marruecos de extender sus aguas territoriales y la zona económica exclusiva.

En contra de lo afirmado por el representante socialista, aseguró que el Gobierno de España no ha informado al Gobierno de Canarias de sus acuerdos y tampoco ha dejado participar a la Comunidad Autónoma en las conversaciones bilaterales que le afectan, como establece el Estatuto de Autonomía.

Nieves Lady Barreto mostró su preocupación por el cambio de posición de España al apoyar las pretensiones marroquíes sobre el Sahara, lo cual ha vinculado con la nueva demanda de Marruecos para exigir el control de la zona aérea saharaui y con la autorización de prospecciones petrolíferas en aguas de ese territorio.

“Necesitamos un frente común para que los intereses de Canarias no se vean perjudicados por las decisiones unilaterales de Marruecos”, pidió la consejera.

Exigió al Gobierno de España que trabaje en la delimitación “por escrito” de la mediana como línea de separación con las aguas de Marruecos, porque mientras eso no sucede el país vecino aprueba leyes unilaterales en las que define sus aguas territoriales y su zona económica exclusiva mediante los “hechos consumados”.

Por el PP, Mónica Muñoz denunció el peligro que supone para Canarias la política “errática” del Gobierno de España frente a las decisiones unilaterales de Marruecos.

Javier Nieto, de Vox, puso en duda que el actual Gobierno de España vaya a defender los intereses canarios frente a un vecino con “maña voluntad”. “Lo tenemos difícil si el Gobierno de la nación no está dispuesto a defender a Canarias”, dijo.

Jesús Ramos, de ASG, consideró muy preocupante la falta de transparencia e información por parte del Gobierno de España y reclamó que Canarias esté presente en todas las conversaciones que afecten a sus intereses.