Los traslados exprés de migrantes desde El Hierro no cesan: en la isla solo quedan nueve adultos

El Hierro nunca había vivido nada igual. Hasta hace poco, los cayucos llegaban a la isla por error. Ahora, este territorio de 11.154 habitantes es el destino de miles de migrantes africanos. Para algunos vecinos de La Restinga se ha convertido en rutina acercarse al puerto a controlar a la Salvamar Adhara. Si ven movimiento cerca del barco de Salvamento Marítimo, la conclusión es clara: un nuevo rescate. El fuego cruzado entre las administraciones y la comparación con Lampedusa han generado confusión en muchos herreños. Temen un “colapso” de los recursos de la isla. Pero la realidad es muy diferente. Solo nueve de los 1.800 adultos que han llegado a la isla en octubre siguen en ella.

A 25 kilómetros de La Restinga, dos agentes de la Guardia Civil custodian el polideportivo de San Andrés. Desde lejos, este edificio blanco, sin techo y rodeado de fincas, parece abandonado. Sin embargo, no le falta actividad. Cientos de supervivientes han pasado por allí en los últimos días. En este pabellón, la Policía Nacional realiza la filiación e identificación de los migrantes.

A las puertas del pabellón de San Andrés, un joven recién llegado pide un cigarrillo, pero para quien pasa por allí está prohibido comunicarse con los usuarios. Los voluntarios de Cruz Roja van y vienen, llevando comida y agua a los supervivientes.

Este martes solo quedaban dentro nueve personas. Todas ellas pertenecen al grupo de 19 hombres que fueron rescatados durante la madrugada a siete millas de El Hierro. Los demás fueron derivados esta misma mañana a Tenerife, pocas horas después de su llegada. Los que quedan en San Andrés tampoco tardarán en marcharse. El Gobierno central ha agilizado los traslados a otras islas. Las personas que salen de El Hierro en barco y en avión son reubicadas en los distintos dispositivos de acogida instalados en el Archipiélago.

“A las 9.00 horas de este 10 de octubre hay nueve migrantes mayores de edad en El Hierro. Estas cifras, a pesar de las llegadas de los últimos días, son posibles gracias al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las administraciones implicadas, y del dispositivo puesto en marcha con toda previsión por el Gobierno central, que ha permitido la derivación inmediata de migrantes mayores de edad”, insisten desde la Delegación del Gobierno en Canarias.

Interior ha respondido con estos datos a las acusaciones del presidente autonómico, Fernando Clavijo (Coalición Canaria). El nacionalista aseguró que El Hierro se estaba convirtiendo en Lampedusa y cargó contra la “desidia” del Gobierno central. Clavijo también tildó de “estupideces” las declaraciones del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, en la que aseguró que Canarias contaba con recursos suficientes para atender la llegada de migrantes.

Clavijo aseguró que solo vio a ''un guardia civil'' a pie de puerto durante su visita exprés a La Restinga, que coincidió con la llegada de más de 300 personas. ''Si esos son los recursos necesarios, cómo será cuando fallen los recursos'', dijo. La Delegación lo desmiente y apunta que en septiembre aumentó la dotación de la Guardia Civil en la isla un 18%.

En El Hierro, por su volumen de población, no hay habitualmente agentes de la Policía Nacional. Para gestionar la llegada de cayucos, Interior ha comisionado de forma permanente una decena de policías nacionales especialistas en Extranjería y Fronteras y en Científica. Su misión es realizar los “pocos procedimientos de reseña” que se realizan in situ en El Hierro y no tras la derivación a otras islas.

Así, el Ministerio ha recordado que, mientras en El Hierro quedan nueve adultos, permanecen en la isla 291 menores sin familia. Su reubicación en otras islas es competencia del Gobierno regional. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), anunció en La Restinga un plan que aseguraba que el Ejecutivo autonómico establecería en El Hierro un cupo máximo de 40 niños y adolescentes sin familia.

Aunque desde el Cabildo han asegurado que las condiciones en las que son acogidos no son idóneas y que no hay recursos suficientes, insisten en que no hay problemas de integración. “Es una isla pequeña. Lo normal es que los jóvenes de la isla jueguen y compartan con los que acaban de llegar”, cuenta una vecina.

Clavijo también lanzó un mensaje de alarma en una entrevista concedida a Radio Nacional de España. El presidente canario dijo que su gobierno intentaba ''aliviar la presión'' para que no saltara ''la chispa'' en la población herreña. La Guardia Civil ha respondido con rotundidad: ''No ha habido incidencias ni de seguridad ciudadana ni de orden público en El Hierro''.