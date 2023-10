Rescate de madrugada: un cayuco con 19 personas llega a El Hierro

La noche cayó en el muelle de La Restinga. Las cafeterías de la avenida marítima aún estaban llenas y el tema de conversación era el mismo en todas las mesas. Por primera vez en días, ningún cayuco había sido rescatado en las costas de El Hierro. A la isla, que encadena llegadas constantes desde junio, han arribado 2.367 personas desde que comenzó octubre. Ya la isla dormía cuando, de madrugada, una alerta confirmó lo que los vecinos esperaban. Una nueva embarcación con 19 supervivientes a bordo había sido localizada cerca de la isla.

Según ha informado Salvamento Marítimo a esta redacción, la barcaza fue localizada a siete millas de El Hierro con 19 hombres subsaharianos a bordo. La Salvamar Adhara salió a su rescate y acompañó al cayuco hasta el puerto de La Restinga en torno a las cuatro de la mañana. Ninguno de los supervivientes necesitó ser trasladado a un hospital.

Hasta la llegada de estas 19 personas, y según han confirmado fuentes del Cabildo insular a este periódico, no quedaba ningún migrante adulto en la isla. El Gobierno central lleva días realizando traslados exprés a otros puntos del Archipiélago. En algunos casos, las derivaciones se realizan justo después de que los migrantes sean atendidos en el muelle por Cruz Roja.

Mientras tanto, desde el Cabildo apuntan que en la isla aún quedan 240 menores. El presidente insular, Alpidio Armas, ha criticado en más de una ocasión que la ''agilidad'' del Gobierno de España para derivar adultos no se asemeja a los traslados de menores que realiza el Gobierno de Canarias. ''No está teniendo esa misma rapidez'', ha señalado. Armas también ha insistido en que las instalaciones en las que los menores son acogidos en esta isla de 11.000 habitantes no son las idóneas.

Llegadas a Lanzarote

Esta madrugada también han sido rescatadas otras dos pateras de madera en Lanzarote. La primera de ellas llegó a Puerto Naos, en Arrecife, a las 6.45 horas. La embarcación fue rescatada por la Salvamar Al Nair y en ella viajaban 60 hombres magrebíes. Fue localizada a 34,5 millas al noreste de Arrecife.

La segunda barcaza fue auxiliada por la Guardamar Talía con seis magrebíes a bordo a ocho millas al sureste de Lanzarote. Las dos islas, una a cada extremo del Archipiélago, reciben en la actualidad a la mayoría de los supervivientes que parten de Senegal, Mauritania, Marruecos y el Sáhara Occidental.