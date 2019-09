Las nubes persisten en Canarias al norte y al este

Los intervalos de nubes bajas predominarán este miércoles a primeras horas en el norte y este de las Islas.



En el mar habrá noreste 4 o 5, localmente 6 a partir de la noche en el sureste y, ocasionalmente, en el noroeste. Marejada, excepto fuerte marejada en el sureste y en el noroeste. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. En costa suroeste, variable 2 o 3 y rizada o marejadilla.



Predicción por Islas para este miércoles:



LANZAROTE



Predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo algún intervalo nuboso a primeras y últimas horas en el norte y nubosidad de tipo alto. No se descarta la presencia de calima en altura a últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste, algo más intenso en el interior en horas centrales.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 21 29





FUERTEVENTURA



Poco nuboso o despejado en general, salvo algún intervalo nuboso a primeras horas en el litoral este y nubosidad de tipo alto. No se descarta la presencia de calima en altura a últimas horas del día. Temperaturas en ligero ascenso, principalmente de las máximas en el interior. Viento del nordeste, algo más intenso en zonas de interior y al sur de la Península de Jandía en las horas centrales.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 21 28





GRAN CANARIA



Intervalos nubosos en el norte por debajo de unos 800 - 900 metros, con predominio de cielos poco nubosos en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso, algo más acusado en las máximas en zonas de interior, pudiéndose superar localmente los 30ºC en medianías del sur. Viento del nordeste, más intenso en medianías orientadas al norte, y en las vertientes sureste y noroeste. Predominio de las brisas en la costa suroeste. En cumbres, viento de componente este flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 22 27





TENERIFE



Intervalos nubosos en el nordeste, tendiendo a poco nuboso en horas centrales. En el resto de zonas, predominio de poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso, algo más acusado de las máximas en zonas de interior. Viento del nordeste, más intenso en la vertiente sureste y en la punta noroeste. Predominio de las brisas en la costa suroeste. En cumbres, viento flojo variable, girando por la tarde a componente sur algo más intenso.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 28





LA GOMERA



Intervalos nubosos en zonas bajas del norte de madrugada y a últimas horas, predominando los cielos poco nubosos el resto del tiempo. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste, más intenso en la vertiente este y en el extremo noroeste. Predominio de las brisas en la costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 23 27





LA PALMA



Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de unos 1000 metros, tendiendo a poco nuboso en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso, algo más acusado de las máximas en zonas de interior. Viento del nordeste, más intenso en los extremos sudeste y noroeste. Predominio de las brisas en la costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 21 27





EL HIERRO



Intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste de madrugada y a últimas horas, predominando los cielos poco nubosos el resto del tiempo. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste, más intenso en los extremos sureste y oeste. Predominio de las brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 19 24