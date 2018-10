Antonio Morales culpa al Gobierno canario de no poder disponer aún del bono residente

El Cabildo de Gran Canaria no ha podido poner en marcha el bono de residente para los servicios de guaguas de la isla porque el Gobierno regional aún no ha puesto a su disposición los recursos del Estado y de la comunidad autónoma que van a financiar ese sistema de descuentos.



En declaraciones a los periodistas, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), se ha quejado de que este asunto "solo se ha trabajado con el Cabildo de Tenerife", isla que ya ha anunciado cómo será su tarjeta de residente para guaguas y tranvía.



Sin embargo, ha añadido, el Cabildo de Gran Canaria no ha recibido todavía comunicación formal alguna del Gobierno de Canarias de que puede disponer de los doce millones de euros que considera que le corresponden en ese sistema de descuentos para los usuarios de transporte público empadronados en la isla.



Y sin esa comunicación, ha argumentado Morales, la Intervención del Cabildo no autoriza a realizar gasto alguno al respecto.



Antonio Morales se ha comprometido a poner en marcha el bono de residente para el transporte público en Gran Canaria cuanto antes, en cuanto reciba la documentación imprescindible del Gobierno.



"Desde que tengamos la orden (del Gobierno canario que regula el uso de esos fondos), lo pondremos en marcha y garantizo que será mucho más económico que en Tenerife, como pasó con el bono joven", ha añadido.