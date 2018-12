CC reclama a Madrid los 30 millones contra la pobreza que negoció NC mientras deja sin ejecutar fondos de 2017

Coalición Canaria está reclamando una serie de partidas de los presupuestos de 2018 que asegura que no han sido transferidas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Para ello, reunió este miércoles a todos los grupos parlamentarios ( menos Podemos y PSOE, que no quisieron prestarse) para lograr apoyos y reclamar al Estado lo que se le debe. Uno de los partidos que ha brindado su apoyo es Nueva Canarias, pero lo hace porque considera que no se pueden perder los 30 millones para combatir la pobreza en el Archipiélago que logró en sus negociaciones para aprobar los presupuestos.

Sin embargo, a pesar de estos fondos negociados por Nueva Canarias, el Gobierno regional no ejecutó la totalidad de los trasferidos el año pasado, algo que costó duras críticas en el último pleno a la consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, la única reprobada por el Parlamento de Canarias. La consejera explicó que Madrid autorizó el ingreso de la partida de 2017 (11 millones de euros) a finales de diciembre, "pero las condiciones y los plazos para desarrollar los proyectos eran inviables para los ayuntamientos".

Ante la falta de ejecución total de estos fondos, Canarias tendrá que devolver 1,4 millones del año pasado con intereses, algo que tambalea que puedan ser transferidos los 30 millones de euros que negoció Nueva Canarias.

La portavoz del grupo paralmentatio socialista, Dolores Corujo, Indicó que desde que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado en junio hasta que el Gobierno del PP y la Secretaría de Estado transfiriesen los fondos a Canarias en diciembre, no escuchó al Gobierno de Clavijo decir nada. “Hasta que se firmó el acuerdo con la Fecam pasaron cinco meses, cinco meses para transferir los fondos de pobreza en Canarias”, subrayó.

Dolores Corujo también recordó que Fernando Clavijo además ha sido alcalde, “por lo que resulta curioso que afirme que los 30 millones de euros incorporados como enmienda de NC y no de CC a los presupuestos vigentes, de no ser transferidos sería responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez”.

Nueva Canarias ha insistido en un comunicado enviado este miércoles en que se desmarca de las acusaciones que ha hecho el Gobierno de Canarias hacia Pedro Sánchez asegurando que se han desviado fondos a Catalunya, una crítica para la que no tiene ninguna prueba, sino que está basada en suposiciones por las formaciones políticas que apoyaron a Sánchez en la investidura.

Para Román Rodríguez, es un “derecho” de los isleños e “irrenunciable” para NC los 30 millones de euros destinados a ayudar al 40,2% de canarios en riesgo de pobreza. Canarias por sus indicadores sociales y de empleo, advirtió, “no puede pagar las consecuencias” de los problemas de la Administración del Estado con el déficit, reclamó el presidente de NC.

El presidente de NC recordó que las leyes están “para ser cumplidas y que son una obligación” para las instituciones públicas. Especialmente, los PGE de 2017 y 2018, por el decisivo voto 176 del diputado de NC en el Congreso Pedro Quevedo".

La polémica por los fondos de pobreza se produce en un contexto en el que la tasa de personas en riesgo de exclusión social se sitúa en el 40%. Además, el informe La infancia en Canarias 2017 de Unicef sitúa a las Islas como la comunidad con más niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión social con un 41,6%. Desde Unicef Canarias insisten en que se deben tomar medidas que palien esta situación de pobreza para que “los niños puedan tener un futuro más esperanzador”.