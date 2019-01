CC advierte al PNV que no concurrirá a listas compartidas para las elecciones europeas si se incluye a independentistas catalanes

Coalición Canaria (CC) ha avisado al PNV de que el acuerdo para concurrir juntos a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, refrendado en primavera de 2018, quedará roto si los nacionalistas vascos deciden sumar a la misma a los independentistas catalanes del PDeCAT.

En las europeas de 2014, CC integró la candidatura de 'Coalición por Europa' junto con el PNV, los entonces socios de CiU --la antigua Convergència Democràtica (CDC) y Unió (UDC)--, y Compromiso por Galicia (CxG), logrando tres eurodiputados: Ramón Tremosa (CDC-CiU), Izaskun Bilbao (PNV) y Francesc de P. Gambús i Millet (UDC-CiU).

En marzo del año pasado, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el secretario general de CC, José Miguel Barragán, ratificaron en Bilbao su intención de volver a concurrir a las europeas en una misma candidatura junto a Compromiso por Galicia (CxG), formación creada por antiguos militantes del BNG y que recibió también a una escisión del PSdeG.

Pero los nacionalistas canarios, después de la deriva secesionista del actual PDeCAT y los planes separatistas de los gobiernos de Carles Puigdemont y Quim Torras, ya no quieren alianza con la antigua Convergéncia, según confirmaron a Europa Press fuentes de este partido. Así se lo ha hecho saber Coalición Canaria a los nacionalistas vascos después de que el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, informase esta semana de que su formación había acordado concurrir en coalición con el PNV a las europeas dando así continuidad a una alianza histórica.

Es más, el presidente del PDeCAT apuntó que el exportavoz del Gobierno de Cataluña Jordi Turull, uno de los líderes del procés en prisión preventiva por la causa del referéndum del 1-O, "podría ser un buen candidato" de la coalición con el PNV a la Eurocámara.

A raíz de las declaraciones Bonvehí, Coalición Canaria se puso en contacto con el PNV para recordar el acuerdo de marzo y pedirle explicaciones, si bien desde Sabin Etxea le recalcaron que aún no habían recibido del PDeCAT una petición formal para ir juntos en Europa.

Reunión en Bilbao el 8 de febrero

CC ya avisa de que si finalmente PDeCAT y PNV acaban yendo de la mano a las próximas europeas, no formarán parte de esa alianza porque no pueden compartir candidatura con un partido que no respeta la Constitución y que rema en contra del Estado.

De entrada, el próximo 7 de febrero, el Partido Demócrata Europeo, del que forman parte tanto el PNV como CC, se reunirá en Bilbao (Vizcaya) ante los comicios del próximo 26 de mayo, y un día después los nacionalistas vascos y canarios mantendrán un encuentro bilateral, que podría servir o bien para certificar el fin de su preacuerdo o bien para definir la composición de la lista para las europeas.

Por parte del PNV, todo apunta que repetirá como cabeza de lista Izaskun Bilbao mientras que en CC el elegido es Oswaldo Betancort. Lo que está por ver ahora es por cuál de las dos opciones que hay sobre la mesa acaban decantándose los nacionalistas vascos, si por la de los independentistas catalanes del PDeCAT o por la de los nacionalistas canarios.