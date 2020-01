El presidente de Canarias: "Afirmar que modificar el Código Penal se hace para contentar a ERC es malévolo"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este jueves que afirmar que hay un acuerdo entre PSOE y ERC, que es público, y decir que modificar el Código Penal se hace para contentar a una formación determinada "es malévolo". Así se ha pronunciado durante la entrevista realizada en la sede de Presidencia del Gobierno en Tenerife con el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, quien le ha preguntado por las declaraciones realizadas este mismo día por su homólogo en Castilla La Mancha. Emiliano García-Page dijo que "con los derechos de los españoles no se mercadea y con el Código Penal no se puede mercadear, porque no es una cuestión negociable".

"Cuando alguien dice que no se mercadee con el Código Penal, yo esa frase la compro, pero añadiría a esa persona '¿tú crees que alguien está mecadeando políticamente?, creo que no", señaló Torres. Se trata de una afirmación, que además, considera que quien la hace, la tiene que demostrar.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto cambiar en el Código Penal el delito de sedición. Sobre ello, el presidente de Canarias ha considerado que el Código Penal, al igual que la Constitución, se tiene que actualizar porque es necesario que en el siglo XXI la comisión de un delito esté graduada en la realidad de este.

Por otro lado, sí ha destacado que sigue pensando que "los problemas políticos hay que solventarlos desde el punto de vista político" y que no sabe muy bien cuál es la solución para el conflicto catalán, pero defiende que esta no puede ser nunca "la violencia o la opresión".

Canarias como laboratorio de Gobierno de coalición

El presidente de Canarias ha defendido además durante la entrevista su Gobierno como ejemplo de Coalición: "No es sencillo porque se necesita mucho diálogo pero son gobiernos con más transparencia y menos corrupción". En su caso, asegura que "estamos ahora incluso mejor que hace siete meses", y añadió que su alianza ha sacado adelante los presupuestos del nuevo año.

Torres llegó a la Presidencia de Canarias después de 26 años de gobierno de Coalición Canaria: “Nos hemos encontrado con la necesidad de no fallar y revertir los números que eran bastante malos en Sanidad o Dependencia", ha recalcado. Y es que, a pesar de que las Islas reciben 15 millones de turistas, esos datos no se ven reflejados en la ciudadanía, a la cola de España en prestación de servicios básicos como Sanidad o Dependencia, y con los salarios más bajos y las tasas de pobreza más elevadas. Por ello, confía en que su comunidad será una de las más beneficiadas por varias medidas anunciadas por el Gobierno de España, como la subida del salario mínimo.

El socialista ha asegurado que como objetivos de su Gobierno para este 2020 se encuentra la aprobación de la Ley de Renta Ciudadana así como la Ley contra el Cambio Climático. Estas dos prioridades se sustentan en las dos grandes emergencias que vive el Archipiélago: la exclusión social y la amenaza climática. La brecha social en Canarias considera que no se ha conseguido revertir debido a que el anterior Gobierno tenía precisamente "otras prioridades".