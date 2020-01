Ángel Víctor Torres fija la Ley de Renta Ciudadana de Canarias y la de Cambio Climático como prioridades de 2020

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha fijado como prioridades de este año de la comunidad autónoma aprobar la Ley de Renta Ciudadana que vincule los distintos tipos de prestaciones y permita a la población isleña salir de las cifras del umbral de la pobreza que la colocan a la cola del resto de España y, a su vez, impulsar la Ley contra el Cambio Climático. Así lo ha explicado en una entrevista con el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, en la inauguración de Encuentros con el Presidente, una cita celebrada este jueves y en la que ha podido participar la ciudadanía.

Torres ha recordado que las dos emergencias de Canarias son la exclusión social y el cambio climático y por ello centrará sus esfuerzos en estas áreas. Por ello, recordó que la semana pasada se aprobó en el Parlamento la declaración de emergencia climática. También rechazó el hecho de que la extrema derecha rechace esta realidad constatada científicamente, una posición que, a su juicio, significa "estar en la más absoluta ceguera" y lamentó que se haya podido llegar al punto de que existan casi 50 diputados de Vox en el Congreso.

"En Canarias recibimos más de 15 millones de turistas y lo que hay es un tremendo desequilibrio, fruto de errores de otros gobiernos", subrayó Torres, para quien las subidas de impuestos no han tenido coste electoral. De hecho, su partido ganó las elecciones en Canarias, Nueva Canarias logró un diputado más y Unidas Podemos se mantuvo. Sostiene que es cuestión de prioridades y que la de su gobierno es revertir los datos de pobreza y de paro juvenil, entre otros. También mencionó la escasez de vivienda como uno de los grandes problemas de las Islas.

El hecho de que en Canarias no se haya conseguido reducir la brecha social lo achacó a que el anterior Gobierno tenía precisamente "otras prioridades", porque establecía unos principios de otra índole. Ese partido que gobernaba en las Islas, Coalición Canaria, sufrió una debacle electoral el pasado mes de mayo, una cuestión que el presidente considera que se debe a que un sector del partido se escoró hacia la derecha.

“Nos hemos encontrado con la necesidad de no fallar y revertir los números que eran bastante malos en Sanidad o Dependencia"

Torres llegó a la Presidencia después de 26 años de gobierno de Coalición Canaria, por este motivo, la pregunta "¿qué se ha encontrado?" ha sido obligatoria. “Nos hemos encontrado con la necesidad de no fallar y revertir los números que eran bastante malos en Sanidad o Dependencia", ha recalcado el socialista.

El presidente de Canarias es además uno de los ejemplos de Gobierno de coalición y una de las personas que pudo aconsejar al presidente de España, Pedro Sánchez, sobre cómo es posible negociar un acuerdo de este tipo. La ciudadanía muchas veces se preguntaba cómo era posible que se alcanzara este acuerdo en Canarias y no se lograra en España. Por ello, defendió que esta comunidad podría servir como laboratorio de cómo puede funcionar un acuerdo de coalición. "Estamos ahora incluso mejor que hace siete meses", y añadió que su alianza ha sacado adelante los presupuestos del nuevo año.

"Gobernar en coalición no es sencillo porque se necesita mucho diálogo, pero tampoco es es malo porque los gobiernos de coalición generan transparencia y menor corrupción"

No esconde su alegría por el hecho de exista un gobierno entre PSOE y Unidas Podemos en España, en el que además hay una ministra de Política Territorial isleña, Carolina Darias, y donde la magistrada en excedencia Victoria Rosell también ostenta un cargo de relevancia como delegada del Gobierno para la violencia de Género. "Gobernar en coalición no es sencillo porque se necesita mucho diálogo, pero tampoco es malo porque los gobiernos de coalición generan transparencia y menor corrupción", destacó.

El presidente también se ha pronunciado sobre la ruta migratoria a Canarias: “No somos la Italia de Salvini, no dejaremos que la gente se quede en un barco ni cerraremos los puertos, es una cuestión de ética”. Torres ha recordado que cuando era alcalde de Arucas, Canarias vivía las mayores llegadas de personas migrantes a las Islas y entonces se acogió en su barrio a 46 menores. La situación al principio generó escepticismo entre los habitantes, pero asegura que con diálogo fue posible hacerles entender esta realidad y esto no generó ningún coste político para su formación ya que cree que el diálogo es una de las claves.

Así mismo, insistió en que no va a utilizar la migración como arma política y recordó que en los próximos días se abordará esta cuestión en una cumbre con la finalidad de dar una mejor acogida a estas personas. Sobre las polémicas leyes de aguas territoriales de Marruecos precisó que "las aguas del Sáhara son del Sáhara, no son de Marruecos. La propuesta no tiene ningún recorrido, decae por sí misma”.