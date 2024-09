Tres festivals i una prova ciclista per quatre milions d’euros sense concurs per a promocionar el Nou d’Octubre

El 17 de setembre passat, el Consell que presideix el popular Carlos Mazón autoritzava una transferència de crèdit entre seccions des del capítol 4, (‘Desenvolupament de projectes de marcat interés econòmic i social per a la Comunitat Valenciana’, Despeses diverses) al capítol 2 (Promoció institucional) per un import de 4 milions d’euros. L’objecte, la realització de “diversos contractes de patrocini publicitari” per a la celebració de tres festivals i una prova ciclista per a la commemoració del Nou d’Ocubre, festivitat de la Comunitat Valenciana.

Tal com publica la Generalitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), es pretén donar cobertura pressupostària a la celebració dels tres festivals en les tres capitals de província (encara que la cita de Castelló se celebrarà finalment a Vila-real), així com la celebració de la prova esportiva ‘Critèrium Internacional de la Nucia’, que se celebrarà també el mes vinent d’octubre. Per aquest motiu, s’incrementa el capítol 2 del programa pressupostari 462B00 (Promoció institucional), en un import de 4.000.000 d’euros.

Per al seu finançament es proposa un crèdit provinent de la línia S1573, ‘Desenvolupament de projectes de marcat interés econòmic i social per a la Comunitat Valenciana’, del capítol 4 del programa pressupostari 612F00 de la secció G0120, ‘Despeses diverses’, dotació que “no està afecta a compromisos de despesa ni a finançament condicionat”.

Qüestionada per la quantitat que s’havia de destinar en patrocini a cadascun d’aquests esdeveniments, la Generalitat s’ha remés al comunicat de premsa fet públic dijous que no desglossa ni el cost dels concerts ni el de la prova ciclista.

Tal com ha informat la Generalitat Valenciana a través d’un comunicat, aquest certamen s’esdevindrà el pròxim 5 d’octubre i oferirà concerts, tallers, activitats infantils i mostres gastronòmiques i tindrà lloc de manera simultània a les ciutats de València, Alacant i Vila-real. Segons ha pogut confirmar elDiario.es, els festivals estan organitzats per The Music Republic, entitat responsable d’esdeveniments com el Festival de les Arts, el FIB o l’Arenal Sound, entre altres, i compta amb el patrocini directe de la Generalitat Valenciana.

Una empresa creada al gener per a gestionar els concerts

No obstant això, en les condicions generals que figuren publicades en la web del festival apareix com a promotora una altra empresa, Iron Stage SL, una mercantil constituïda el mes de gener passat i que té la seu social en la mateixa adreça de la ciutat de València que The Music Republic. La seua activitat se centra en l’assessorament tècnic i l’organització, la promoció, la realització, la producció, la instal·lació i el muntatge d’escenaris, graderies, torres, envelats, estructures, plataformes, serveis i barres en tota mena d’esdeveniments i espectacles. Des de l’organització del festival han reconegut a elDiario.es la seua celebració, tot i que asseguren que encara no tenen la confirmació de la col·laboració de la Generalitat Valenciana, que confien que es produirà. Quant al pressupost que preveuen i al cartell, no han concretat xifres, tot i que apunten que la participació serà “molt potent”.

Un festival “per a tots els públics”

Segons expliquen des de la Generalitat, ‘Som de la Terreta’ està dirigit a tots els públics i pretén “posar en valor la diversitat cultural i musical de la Comunitat Valenciana, amb una experiència íntegra en un ambient que combinarà el millor de la cultura i l’entreteniment”.

D’aquesta manera, durant el matí, en horari d’11 a 15, els assistents podran gaudir d’una àmplia programació de tallers, activitats infantils i tastar productes gastronòmics, i a la vesprada, a partir de les 16, començarà la programació musical.

En concret, el festival de la ciutat d’Alacant se celebrarà en el Moll XII del Port; el de València, en la Ciutat de les Arts i les Ciències, i el de Vila-real tindrà lloc al parc de la Mayorazga.

Sorteig d’entrades

Les entrades d’accés a les activitats del matí seran gratuïtes i podran sol·licitar-se a través de la pàgina web somdelaterreta.es. Quant a les entrades per als esdeveniments musicals, tindran un cost de dos euros i també podran adquirir-se a través de la mateixa web. L’import recaptat es donarà íntegrament a una associació benèfica amb la finalitat de secundar econòmicament la seua activitat.

La Generalitat ha previst celebrar un sorteig, el 25 de setembre, de 1.000 entrades dobles per a cadascun dels concerts que s’esdevindran a Alacant, València i Vila-real. D’aquesta manera, les persones que vulguen participar en el sorteig hauran d’inscriure’s en la pàgina web sorteoparatodos.gva.es fins al 24 de setembre, amb l’únic requisit d’estar empadronats a la Comunitat Valenciana. Aquests sortejos d’entrada per a espectacles els va iniciar el mateix president Carlos Mazón per a poder seguir la mascletà de València des de l’edifici de Correus.

El festival ‘Som de la Terreta’ “suposa una gran oportunitat per a acostar la celebració de la festivitat commemorativa del Nou d’Octubre a les tres províncies, i reforçar el missatge d’unió de tota la Comunitat Valenciana al voltant dels seus senyals d’identitat col·lectius”, destaquen des del Consell.