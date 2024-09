Tres festivales y una prueba ciclista por cuatro millones de euros sin concurso para promocionar el Nou d'Octubre

El pasado 17 de septiembre, el Consell que preside el popular Carlos Mazón autorizaba una transferencia de crédito entre secciones desde el capítulo 4, ('Desarrollo de proyectos de marcado interés económico y social para la Comunitat Valenciana', Gastos diversos) al capítulo 2 (Promoción institucional) por un importe de 4 millones de euros. El objeto, la realización de “varios contratos de patrocinio publicitario” para la celebración de tres festivales y una prueba ciclista para la conmemoración del Nou d'Ocubre, festividad de la Comunitat Valenciana.

Tal y como publica la Generalitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se pretende dar cobertura presupuestaria a la celebración de los tres festivales en las tres capitales de provincia (aunque la cita de Castellón se celebrará finalmente en Vila-real), así como la celebración de la prueba deportiva 'Criterium Internacional de La Nucia', que se celebrará también el próximo mes de octubre. Por este motivo, se incrementa el capítulo 2 del programa presupuestario 462B00 (Promoción institucional), en un importe de 4.000.000 de euros.

Para su financiación se propone un crédito proveniente de la línea S1573, 'Desarrollo de proyectos de marcado interés económico y social para la Comunitat Valenciana', del capítulo 4 del programa presupuestario 612F00 de la sección G0120, 'Gastos diversos', dotación que “no está afecta a compromisos de gasto ni a financiación condicionada”.

Cuestionada por la cantidad que se iba a destinar en patrocinio a cada uno de estos eventos, la Generalitat se ha remitido al comunicado de prensa hecho público el jueves que no desglosa ni el coste de los conciertos ni el de la prueba ciclista.

Tal y como ha informado la Generalitat Valenciana a través de un comunicado, este certamen, se celebrará el próximo 5 de octubre y ofrecerá conciertos, talleres, actividades infantiles y muestras gastronómicas y tendrá lugar de manera simultánea en las ciudades de València, Alicante y Vila-real. Según ha podido confirmar elDiario.es, los festivales están organizados por The Music Republic, entidad responsable de eventos como el Festival de Les Arts, el FIB o el Arenal Sound, entre otros, y cuenta con el patrocinio directo de la Generalitat Valenciana.

Una empresa creada en enero para gestionar los conciertos

No obstante, en las condiciones generales que aparecen publicadas en la web del festival figura como promotora otra empresa, Iron Stage SL, una mercantil constituida el pasado mes de enero y que tiene su sede social en la misma dirección de la ciudad de València que The Music Republic. Su actividad se centra en el asesoramiento técnico y organización, promoción, realización, producción, instalación y montaje de escenarios, gradas, torres, carpas, estructuras, plataformas, servicios y barras en toda clase de eventos y espectáculos. Desde la organización del festival han reconocido a elDiario.es su celebración, aunque aseguran que todavía no tienen la confirmación de la colaboración de la Generalitat Valenciana, que confían en que se produzca. En cuanto al presupuesto que barajan y al cartel, no han concretado cifras aunque apuntan que la participación será “muy potente”.

Un festival “para todos los públicos”

Según explican desde la Generalitat, ‘Som de la Terreta’ está dirigido a todos los públicos y pretende “poner en valor la diversidad cultural y musical de la Comunitat Valenciana, con una experiencia íntegra en un ambiente que combinará lo mejor de la cultura y el entretenimiento”.

De este modo, durante la mañana, en horario de 11 a 15 horas, los asistentes podrán disfrutar de una amplia programación de talleres, actividades infantiles y degustar productos gastronómicos, y por la tarde, a partir de las 16 horas, dará comienzo la programación musical.

En concreto, el festival de la ciudad de Alicante se celebrará en el Muelle XII del Puerto; el de València, en la Ciutat de les Arts i les Ciències, y el de Vila-real tendrá lugar en el parque de la Mayorazga.

Sorteo de entradas

Las entradas de acceso a las actividades de la mañana serán gratuitas y podrán solicitarse a través de la página web somdelaterreta.es. En cuanto a las entradas para los eventos musicales tendrán un coste de dos euros y también podrán ser adquiridas a través de la misma web. El importe recaudado será donado íntegramente a una asociación benéfica con el fin de apoyar económicamente su actividad.

La Generalitat ha previsto celebrar un sorteo, el 25 de septiembre, de 1.000 entradas dobles para cada uno de los conciertos que se celebrarán en Alicante, València y Vila-real. De esta manera, las personas que quieran participar en el sorteo deberán inscribirse en la página web sorteoparatodos.gva.es hasta el 24 de septiembre, con el único requisito de estar empadronados en la Comunitat Valenciana. Estos sorteos de entrada para espectáculos los inició el propio presidente Carlos Mazón para poder seguir la mascletà de València desde el edificio de Correos.

El festival ‘Som de la Terreta’ “supone una gran oportunidad para acercar la celebración de la festividad conmemorativa del Nou d’Octubre a las tres provincias, y reforzar el mensaje de unión de toda la Comunitat Valenciana en torno a sus señas de identidad colectivas”, destacan desde el Consell.