Al Gobierno de Canarias no le consta que haya incremento de los billetes entre las Islas y la Península

El consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, ha afirmado este martes que no hay constatación del incremento de los precios de los billetes aéreos entre Canarias y la Península,



Estas declaraciones se producen después de que el Gobierno de Baleares denunciara que las aerolíneas han aprovechado el aumento del descuento del residente al 75% para incrementar injustificadamente las tarifas de los billetes de avión.



Isaac Castellano, en declaraciones a los periodistas, ha asegurado que "no se puede afirmar que ese hecho se haya producido" entre Canarias y la Península.



En relación a la cifra de turistas, el consejero opinó que mantener la misma cifra de visitantes del año pasado es "insostenible" y lo que hay que hacer es "maximizar el impacto social y económico del turismo en Canarias".



No obstante, el Gobierno prevé que este año solo se pierda medio millón de turistas en comparación al año pasado.