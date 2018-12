Las aerolíneas subieron un 28% los precios de los vuelos entre Baleares y la Península tras el aumento del descuento de residente

Un 28% es lo que han aumentado, de media, los vuelos entre Baleares y la Península tras el incremento, el pasado mes de julio, de la bonificación del descuento de residente del 50% al 75%, según los datos hechos públicos esta semana por la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) y que han servido para que el Govern de les Illes Balears trasladara una queja a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En un principio el Ejecutivo autonómico aseguró que esta había abierto una investigación, pero, sin embargo, este pasado miércoles la CNMC desmintió que exista algún proceso en marcha contra las compañías y señala que no han cursado ninguna denuncia al respecto.

Fuentes del organismo citadas por El País resaltan que la CNMC solo abriría la investigación si tuviera indicios de que existiese algún pacto de precios entre todas las compañías, es decir, un cartel. No obstante, lo que sí ha constatado, en informes remitidos con anterioridad, es que las rutas bonificadas con descuentos pueden no beneficiar a los consumidores.

Como explica Antonio Abrines, presidente de Aviba, su estudio está basado en el análisis de 4.500 billetes emitidos entre agosto y octubre de este 2018, los cuales los han comparado con los que se emitieron el mismo periodo de 2017. Tras sacar el precio medio entre el Archipiélago y la Península, han llegado a la conclusión de que el incremento medio se cifra en un 28%. Por isla, el alza en los vuelos que parten de Menorca es del 11%, los de Mallorca un 34% y los de Ibiza un 15%.

“Aún así, el precio medio del residente ha bajado porque ahora se ahorra un 36%, pero el ahorro debería haber bajado a un 50% porque, si un billete de 100 euros antes pagabas 50 euros, ahora estás pagando más de 25 euros que es el precio que debería ser”, resalta Abrines.

Entre Baleares y la Península operan cinco aerolíneas: Iberia (con Air Nostrum), Air Europa, Ryanair, Norwegian y Vueling. Abrines pone el ojo en las compañías de bajo coste porque serían las que más inflaron los precios. Según el diario Menorca.info, Vueling ha sido la que más ha elevado las tarifas, hasta un 38%, mientras que Iberia habría subido en un 9% los precios, en un ascenso que ven “comprensible” por el aumento de la oferta y la demanda. En cuanto a Air Europa, sus tarifas tienen un descenso medio del 11%, muy lejos del 50% que debería tener con esta nueva bonificación.

Otra de las irregularidades detectadas en Baleares era que, a la hora de hacer una compra en una web online, al marcar el descuento de residente al principio del proceso, el precio final era mayor en proporción que en aquellas compras sin descuento residente. Ante esto, el Ministerio de Fomento ha anunciado que están estudiando implantar que sea obligatorio introducir la condición de residente en el último momento de la compra en vez de al inicio.

A pesar de estas irregularidades, Abrines defiende que la bonificación del 75% es mejor que el implantar una tarifa plana para los trayectos puesto que esto podría provocar que algunas compañías aéreas, al ver que no se aplica la libre competencia, optarían por dejar la ruta por falta de interés. “Aquí sería, para mí, peor el remedio que la enfermedad porque además perderíamos conectividad. Apoyo una subvención, pero con un control para que no puedan incrementar el precio de manera abusiva, es lo que nos dijo el Govern que plantearía a Madrid en el sentido de que al menos hubiera un tope, lo que se llama una OSP, pero libre, no a concurso público”, opina el presidente de Aviba. Así, explica que este tope se haría con un precio de referencia en cada ruta. “Por ejemplo, 110 euros de precio de referencia entre Palma y Bilbao…estos 110 euros la compañía tiene la libertad para incrementar hasta el 25% siempre y cuando el precio medio anual no superara los 110 euros. A la compañía aérea le das libertad para su negocio y se evitan los abusos de que, por ejemplo, a un no residente, le sea más barato viajar a la Islas que a un residente”.

Ante estas denuncias de Aviba, el Govern de les Illes Balears ya ha trasladado el Ministerio de Fomento esta petición para fijar un precio máximo entre las rutas. Por el contrario, el Gobierno de Canarias lo único que ha hecho ha sido plantear al otro archipiélago mantener un encuentro con el Ministerio de Fomento, al que también asistirían Ceuta y Melilla, para examinar en común el comportamiento de los precios de los billetes aéreos tras elevarse el descuento de residente del 50 al 75%.

Así mismo, el consejero de Obras Públicas y Transporte, Pablo Rodríguez, reiteró este jueves que su Ejecutivo carece de datos objetivos que prueben que la subida artificial de tarifas y considera que tampoco el de Baleares los posee puesto que sus quejas provienen del citado análisis de 4.500 vuelos de la asociación de agencias de viajes.

Volar en Navidad a Canarias, más caro que ir a Nueva York o Europa

Como cada año, los precios para la Navidad a Canarias se han visto incrementados en las fechas más señaladas. Con una búsqueda rápida en algunas de las webs de las aerolíneas o buscadores de vuelos, se muestra cómo los vuelos sin descuento de residente son más caros que otras conexiones aéreas con aeropuertos más lejanos de España que el Archipiélago canario.

Como ejemplo, un vuelo entre Barcelona y Helsinki, dos aeropuertos separados por 2.627 kilómetros, con salida el 21 de diciembre y vuelta el 7 de enero, saldría con Vueling cerca de 195 euros, mientras que para esas mismas fechas una conexión con Gran Canaria, que está a 2.175 kilómetros de la capital catalana, 546,98 euros si tomamos las tarifas más baratas de esos días.

Comparación de precios en la web de Vueling para los vuelos entre Barcelona y Gran Canaria y Barcelona con Helsinki Canarias Ahora

Mientras, en el buscador de vuelos Skyscanner, tomando las mismas fechas, un vuelo entre Madrid y Gran Canaria, con una distancia de 1.764 kilómetros y dos horas y media de duración, costaría, sin descuento de residente y directo, 451 euros, mientras que si se opta por hacer escalas para que salga más barato, 285 euros con una duración media de 15 horas y media. Por el contrario, un vuelo entre la capital española y Nueva York costaría 463 euros con escala y 789 euros sin ella, a pesar de que las dos ciudades están separadas por 5.768 kilómetros y el vuelo dura algo más de siete horas. Si la conexión se hace con Moscú, a 3.439 kilómetros de la ciudad madrileña y cuatro horas y 20 de distancia, en esas fechas saldría el vuelo directo por 321 euros.