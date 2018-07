María del Carmen Hernández Bento: "En el PP de Gran Canaria nos sentimos muy orgullosos de que Soria siga con nosotros"

La diputada del PP María del Carmen Hernández Bento, ahora miembro de la dirección del partido por su apoyo a Pablo Casado, ha alabado este lunes al exministro José Manuel Soria, que dimitió por su aparición en los papeles de Panamá, apelando a su "dilatada experiencia y su valía incuestionable". Un político al que asegura que le tienen mucho cariño en las Islas. "En el PP de Gran Canaria nos sentimos muy orgullosos de que siga con nosotros", subrayó.

Bento hizo estas declaraciones en Onda Cero tras analizar el Congreso que ha celebrado su partido este fin de semana y la etapa que ahora se abre. Soria reapareció en la escena política estas últimas semanas tras presentarse como compromisario de su partido y apoyar a Pablo Casado, que finalmente ha resultado vencedor. "Él no se escondió, fue con el proyecto de Casado y me imagino que estará muy contento", defendió la exdelegada del Gobierno en Canarias, quien además ha recordado que fue uno de los compromisarios más votados en Gran Canaria.

La diputada no cree que Soria quiera volver a tener responsabilidades dentro del partido pero recuerda que "no ha dejado el PP". "Es un militante más" y, a su juicio, es muy importante mantener en la formación a personas "de valor" y con su experiencia.

Crisis en el PP de Canarias

Sobre la crisis que se abre en el partido en Canarias por el apoyo que ha brindado su dirección a la ex vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, ha insistido en que lo deseable es "sumar" e insiste en que hay cabida para todas las personas, aunque "lo mejor es decir que si no te ves representado, a otra cosa". En este sentido, defiende que "si Canarias apostó por Santamaría y al final ha salido Casado, esas personas tienen que resetearse e ir todas a una".

Sin embargo, fuentes del partido han explicado a Canarias Ahora que este Congreso Soria ha ordenado pasar factura en la formación en las Islas. El exministro considera una traición que la secretaria general en Gran Canaria, María Australia Navarro, se uniera a la exvicepresidenta y quiere su relevo como portavoz en el Parlamento.

El relevo en la portavocía del grupo parlamentario del PP en la Cámara regional se considera como la primera “prueba de lealtad” que deberá afrontar Asier Antona con Casado, quien también se encuentra en el punto de mira, a pesar de que siempre mantuvo neutralidad durante el proceso y no se posicionó.

Otra de las piezas clave del partido en Canarias en la victoria de Pablo Casado ha sido Guillermo Marichal y así lo ha confirmado María del Carmen Hernández Bento en su entrevista en Onda Cero. En ella recordó que el diputado ha estado siempre del lado de Casado, quien "conoce los asuntos de las Islas" gracias a él.

Bento además negó ser la nueva interlocutora que traslade al PP estatal los asuntos de Canarias. En este sentido, señaló que para ello está también el presidente regional, Asier Antona, y que "no se trata de competir por la interlocución, sino de hacer llegar la visión que se tiene del partido desde Canarias".

Sostuvo que "es humano" desprender una gran alegría si ha salido elegido el candidato a quien se ha dado su apoyo y entiende también la frustración de aquellas personas que ven que su candidato no ha salido adelante. No obstante "en nuestro partido no hay ganadores ni perdedores".

El discurso de Casado, alabado por Bento

A su juicio, con Pablo Casado se ha abierto una nueva etapa de "ilusión" tras los "duros golpes" que se ha llevado en los últimos tiempos su partido, especialmente tras la moción de censura de Pedro Sánchez "apoyado por los podemitas y por los independentistas".

Cree que el discurso de Pablo Casado durante el Congreso fue crucial. "Hay momentos en los que uno necesita ese chute de energía de pertenecer al PP, de no tener esos complejos que muchas veces hemos tenido en nuestro partido. Somos centro, somos derecha y somos un partido conservador y uno tiene que sentirse orgulloso de lo que es".

Bento cree que el voto de los militantes que apoyaban a Dolores de Cospedal jugó un papel importante en la diferencia de votos entre Casado y Santamaría, aunque también fue al escuchar su dicurso ( en el que Casado abogó por "liderar la España de los balcones y las banderas" y arremetió contra el aborto y la eutanasia) cuando asegura que hubo personas que cambiaron su voto a última hora. "Lo digo de verdad, porque detrás de mí tenía a dos compromisarias y las oí", aseguró la diputada.