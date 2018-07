Casado propone un PP "para liderar la España de los balcones y las banderas" contra el aborto y la eutanasia

Pablo Casado ha defendido este sábado un giro a la derecha en el PP. Se ha presentado ante el congreso del partido como el único capaz de "liderar la España de los balcones y las banderas" frente al desafío independentista catalán. "Hay que recuperar Tabarnia", ha añadido, haciendo mención a la Catalunya constitucionalista. Además, ha manifestado su rechazo al derecho del aborto y a la eutanasia y ha criticado la "ideología de género", término que suelen utilizar quienes tratan de desacreditar al feminismo. También ha hablado de "un partido sin complejos" que defienda la "unidad de España" y la familia.

Casado ha defendido no hacer pública la composición de su organigrama si gana las primarias. En este punto, ha lanzado un d ardo a Sáenz de Santamaría: "No voy a hacer pública la estructura orgánica para intentar que haya una integración real y al máximo nivel. No voy a dejar los huecos que sobran. Al máximo nivel, eso es unidad", ha dicho. Sí ha dado los nombres que presentará al Comité Ejecutivo, entre ellos el exministro de Justicia, Rafael Catalá, la extitular de Agricultura Isabel García Tejerina, la exministra de Sanidad Dolors Montserrat o los vicesecretarios Andrea Levy y Javier Maroto.

La unidad con Santamaría llegará, en todo caso, después de la votación de este sábado. Ante el plenario del XIX Congreso Extraordinario del partido y justo antes de que los 3.082 compromisarios decidan entre él y la exvicepresidenta para presidir la formación conservadora, Casado ha dado las gracias a su rival por la "campaña limpia" que según él han realizado ambos desde la apertura de las primarias. "

Si hemos sido capaces de trabajar conjuntamente cinco candidatos tras la votación del día 5, cómo no vamos a ser capaces de trabajar juntos dentro de tres horas", ha asegurado, para defender la integración una vez se conozca el nombre del nuevo presidente del PP.

Durante su discurso, Casado ha defendido este sábado la "legitimidad" del sistema a dos vueltas de las primarias, para contrarrestar la defensa que había hecho previamente Santamaría de la "legitimidad" que le habían dado los afiliados al ser la más votada en la votación del día 5. "Yo defiendo a todos los compromisarios igual que defiendo a los diputados, que después de ser elegidos eligen al presidente. Yo defiendo a los compromisarios que votaron sabiendo que era una selección previa sabiendo que luego tenían que decidir en el congreso". Por todo ello, el vicesecretario ha defendido la independencia de los delegados a los que ha dicho que no ha llamado para pedir el voto.

Casado ha comenzado su intervención ante el plenario del XIX Congreso del PP defendiendo el Gobierno de Mariano Rajoy. Se ha manifestado "tremendamente honrado" de haber sido el portavoz del expresidente como vicesecretario de Comunicación del PP. "Hiciste lo mejor para España". A diferencia de Santamaría, que no ha dedicado ni una sola palabra de apoyo a la secretaria general saliente, Casado también le ha dado las gracias a Cospedal, "por ser quien ha dado la cara en las peores circunstancias del partido".

Ha defendido un "cambio de etapa" en el partido. "La renovación es contar con todos pero también para abrir puertas y ventanas, para decir a todo el mundo que lo que hemos hecho mereció la pena", ha añadido. "Lo que yo ofrezco es un proyecto de unidad". "Aquí cabe todo lo que está a la derecha del PSOE", ha añadido el vicesecretario.

También se ha mostrado "orgulloso" de Manuel Fraga, José María Aznar y Mariano Rajoy. "Han hecho mucho por España". A su juicio, "no puede aspirar a liderar el PP alguien que no está orgulloso de su pasado".

Casado dice que se presenta para recuperar los votos perdidos por el PP: "No nos valen 8 millones de votos que tenemos porque con eso los socialistas, batasunos y podemitas nos han desalojado y no nos valen los cinco que nos dan las encuestas", ha considerado. Y tras hablar de recuperar votos, el vicesecretario ha hablado de renovación en el PP: "Vamos a volver a hacer aquello que no nos dejaron o no nos ha dado tiempo a hacer y recuperar el espacio que nos han quitado".

A pesar de sus declaraciones en contra del derecho al aborto, Casado se ha presentado como defensor de las mujeres, e incluso del colectivo LGTB. Y eso que ha vuelto a hablar de "ideología de género", término que suele utilizarse por quienes tratan de desacreditar el feminismo. "Que el género no sea un mérito, un plus ni un hándicap", ha dicho, después de que su rival en las primarias haya defendido su condición de mujer durante la campaña. "Porque somos el partido de la libertad", ha dicho.

"Somos el partido de la vida y de la familia. Y eso no es de derechas ni de izquierdas. No hay nada más progresista que defender la vida", ha remachado. Casado ha concluido con un "viva el Partido Popular y viva España".

Vocales del Comité Ejecutivo propuestos por Casado

mma Buj

Javier Campoy

Begoña Carrasco

Rafael Catalá

Diego Calvo

Concha de Santa ana

Alejandro Fernández

Reyes Fernández

Manuel Fernández Vega

Toni Fuster

Teodoro García Egea

Javier Aureliano García

Isabel García Tejerina

Raquel González

Antonio González Terol

Maria del Carmen Hernández Bento

Carlos Izquierdo

Andrea Levy

José Miguel Luengo

Fernando Jesús Manzano Pedrera

Javier Maroto

María Bardín

Dolors Montserrat

Diego Movellán Lombilla

Francisco Javier Núñez

Esperanza Oña

Juan Parejo

Margarita Prohens

Rosa Romero Sánchez

Alfonso Rueda

Elena Samaniego

César Sánchez Pérez

Antonio Silván

Ana Belén Vázquez

Juan Ignacio Zoido