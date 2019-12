El PP de Telde pide la destitución del concejal de Servicios Sociales por perder ayudas

El coordinador del PP de Telde, José Suárez, ha pedido la destitución del concejal de Servicios Sociales, Diego Ojeda, por "la perdida de una subvención destinada a prestaciones y ayudas sociales básicas, por una cuantía de 486.570 euros” debido a “su silencio absoluto”.



Como ha denunciado Suárez en un comunicado, el edil Diego Ojeda "debe dimitir en sus funciones por haber permitido que una subvención de esa naturaleza se haya tenido que devolver al Gobierno canario".



Para el portavoz popular "el municipio no puede ni debe permitir que esta persona continúe en el cargo ni un minuto más", ya que "los grandes perjudicados has sido los vecinos” que se encuentran "en situación de emergencia social".



La subvención perdida, "por la ineficacia de Servicios Sociales, en connivencia con la concejala de Recursos Humanos", ha informado, "consistía en la adjudicación a las personas más vulnerables de Telde de unas ayudas básicas”.



Suárez tilda de "inmoral" que, por parte de Servicios Sociales "no se haya dado ni una sola explicación por la pérdida de casi medio millón de euros en prestaciones sociales básicas” y, a la vez, “es indecente que el actual grupo de gobierno no haya dado la cara" ante un hecho "tan negativo para los más desfavorecidos".



En su opinión, el concejal y el propio grupo de gobierno "deben asumir las responsabilidades políticas por no haber sabido cumplir con la gestión del área”, ya que "venden las ayudas a los más necesitados como su primer objetivo, pero son capaces de perder un montante económico de gran envergadura y no dar las explicaciones”.