Torres no descarta una remodelación más amplia del Ejecutivo tras la marcha de Carolina Darias

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este miércoles que en los próximos días dará a conocer quién sustituirá a Carolina Darias como consejera y, aunque no ha descartado una remodelación más amplia, ha expresado su confianza en todos los miembros del ejecutivo.



"Estoy muy contento del Gobierno y de todos sus representantes, están haciendo una magnífica labor. Todo se puede hacer mejor y peor, pero estoy contento y mantengo mi confianza en todos los consejeros", dijo Torres en declaraciones a los medios al ser preguntado si respalda en particular a la titular de Sanidad, Teresa Cruz.



El presidente se mostró dispuesto a escuchar las demandas de los sindicatos sanitarios, pero subrayó que en diciembre se incluyeron dos enmiendas en los presupuestos autonómicos, una que garantiza el desarrollo de la carrera profesional y otra sobre las sustituciones en el Hospital Universitario de Canarias.



El presidente no quiso especificar cuándo se conocerá quién sustituirá a Carolina Darias al frente de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.



"Es posible o no" que se conozca en el Consejo de Gobierno de Canarias de este jueves, respondió.



"Con los días y el tiempo preciso anunciaré la modificación pertinente, dejemos que caminen los días", porque de momento esas funciones las asume el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, explicó el presidente.



También se sabrá en los próximos días si la remodelación es más amplia, "dejemos que el tiempo sea el que finalmente coloque las cosas en su lugar una vez tome la decisión", agregó.