VOX decreta que solo Abascal ha reunido los avales para sus elecciones internas e ignora la candidatura alternativa

Las primeras elecciones internas de Vox para la conformación de su Comité Ejecutivo Nacional se saldan con polémica. El Comité Electoral del partido de extrema derecha ha comunicado a su militancia que solo la candidatura de su actual presidente, Santiago Abascal, ha conseguido superar el corte de casi 5.000 avales, pero sin especificar ni el número obtenido ni el alcanzado por el único rival que se presentó, el médico canario Carmelo González.

Vox no solo evita informar de esos datos sino que, además, ignora por completo la existencia de esa candidatura alternativa. “El Comité Electoral, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 10, apartado 3 del RIPE, acuerda que dado que sólo ha concurrido una candidatura, se proclamará directamente dicha candidatura como electa”, se lee en el comunicado. Eso sí, esa proclamación no se producirá hasta el día 7 de marzo, fecha prevista para las elecciones internas, cuyas votaciones no se celebrarán.

El aspirante a presidente de Vox, Carmelo González, ha anunciado que su equipo interpondrá recurso contra esta resolución.