Victoria Rosell cree que esta vez PSOE y Unidas Podemos "pactarán un Gobierno para la gente"

La candidata de Unidas Podemos al Congreso por Las Palmas Victoria Rosell se ha mostrado este domingo convencida de que tras esta nueva convocatoria de elecciones generales el PSOE y su partido serán capaces de "sentarse y pactar un Gobierno para la gente".



Tras depositar su voto junto a la secretaria general de Podemos en Canarias y consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, Noemí Santana, Rosell ha animado a la ciudadanía a que vaya a votar porque, según ha dicho, "hay veces que estamos defendiendo solo una opción política y ocasiones en las que defendemos a la propia democracia".



A juicio de la magistrada en excedencia, esta nueva campaña electoral ha servido, "por lo menos, para que se supiera de verdad quién se había hecho la ilusión y quién había cometido el error y la irresponsabilidad de no querer formar un gobierno progresista a la primera".



"Creo que la gente no va a modificar demasiado su voto y espero que las opciones progresistas mantengan su fuerza en el Congreso. Como sabemos, especialmente las mujeres, las cosas muchas veces no salen a la primera, pero sí a la segunda", ha referido.



La candidata ha manifestado que ante esta nueva cita con las urnas Unidas Podemos "mantiene su programa y sus ideas y las reivindicaciones para una justicia social y fiscal que hacen tanta faltan".



Rosell se ha mostrado convencida de que tras este 10N habrá desbloqueo y ha alertado de que "hay mucho interés en hablar del bloqueo y en decir que" las fuerzas progresistas "no son capaces" de ponerse de acuerdo, "lo que anima a la abstención o, incluso, favorece a la extrema derecha".



"Creo que la gente sabe quiénes son los responsables del bloqueo, una decisión que se tomó hace mucho tiempo, demasiado, a mediados de junio, pero seguro que vamos a ser capaces de sentarnos en una mesa PSOE y UP y pactar un Gobierno para la gente que hace muchísima falta, más en estos tiempos, ante la amenaza de regresión de la democracia que representan otras fuerzas políticas", ha aseverado.