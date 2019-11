Los barrios más empobrecidos de Gran Canaria apenas respaldaron a Vox este 10N

Vox ha llegado. Solo siete meses bastaron para que la ultraderecha irrumpiera con fuerza en España. La formación liderada por Santiago Abascal aumenta en un más del doble el número de escaños -de 24 a 52- y se convierte en la tercera fuerza política más votada. Con un discurso reaccionario que pretende acabar con las autonomías, la migración y la igualdad entre hombres y mujeres, coge impulso bajo la sombra de la desilusión y la indignación por la repetición de elecciones. Canarias se había librado, pero el panorama ha cambiado. Las Islas pasan de presumir de ser el único territorio español en el que no estaba representado a conseguir dos diputados, uno por provincia. En Gran Canaria se ha hecho con el 13% de los votos totales, 51.930 personas depositaron la confianza en un partido que cambió a su candidato por la provincia de Las Palmas a la Cámara baja tan sólo cuatro días antes de los comicios. No obstante, la formación de ultraderecha no consigue hacerse con los barrios más empobrecidos de la Isla, donde tiene menos apoyo.

Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, es uno de los barrios donde más representación alcanza la formación de ultraderecha. Históricamente, esta localidad del sureste de Gran Canaria se ha caracterizado por ser un barrio obrero en el que conviven más de 100 nacionalidades. Es una de las zonas de Isla más castigadas por el desempleo en el Archipiélago y la renta media por hogar, en muchas ocasiones, no supera los 23.000 euros. Aún así, los de la ultraderecha se hacen con un 16% de sus votantes, 910 de los 5.704 electores.

En el municipio de Telde, una de las cuatro grandes ciudades del Archipiélago, Vox representa a un 14% de sus votantes. Pero la mayoría de ellos no se concentran en sus barrios más humildes. En Las Remudas, una de las zonas más afectadas por la desigualdad social y la exclusión, recibió 145 sufragios de un total de 1.294 (11,2%). En el popular barrio de Jinámar la cifra es muy parecida, el 11,72% dio su confianza a Alberto Rodríguez -representante de la formación por Las Palmas-. Esta localidad está compartida entre la Ciudad de Los Faycanes (11,69% de los votos) y la capital de la Isla (11,87%).

Hoya de La Playa es otro de las localidades obreras de la Isla redonda. Es la puerta de entrada a la capital grancanaria por el sur y forma parte del 33% de los barrios más pobres de las Islas. La renta media por hogar apenas alcanza los 22.900 euros, descendiendo hasta los 16.000 euros en algunas zonas del propio barrio. Allí, Vox logró hacerse con 167 votos, un 13,55% del total de 1.380 papeletas.

En el distrito de Ciudad Alta, el más populoso de la ciudad que aglutina a la mayoría de la población (105.175 habitantes), los votantes de Vox representan en torno al 10% del total. Los vecinos y vecinas tienen claro que lo que más les preocupa son los problemas del día a día en su ciudad. El famoso barrio de Schamann es parte viva de la historia de la ciudad. Un barrio obrero, en el que se fueron construyendo viviendas, primero de una o dos plantas y luego grandes edificios, hasta convertirse en uno de los más poblados de Canarias.

Su trazado casi perfecto marca la historia de muchas familias de la ciudad. En apenas unos miles de metros cuadrados conviven familias en situación de exclusión social, de clase media-alta y ciudadanos con un alto nivel social y económico. Así lo refleja el paisaje de la zona. Vox se hizo hueco alcanzando el 10.99% de sus votantes. 10.461 personas fueron a las urnas en Schamannn y 1.150 lo hicieron con la papeleta de los ultraderechistas. Al lado, el barrio de Cruz de Piedra. Sus dos mesas electorales apenas recontaron 423 sufragios, 46 para los de Abascal.

La Isleta es uno de los barrios más populares y con más identidad de la ciudad. Tradicionalmente ha sido un barrio de gente de clase obrera, la mayoría de los oficios de su gente han estado vinculados al Puerto de La Luz. Más que un barrio era un pequeño pueblo que se asienta sobre la conocida península de La Isleta donde vecinos y vecinas se conocían con nombres y apellidos, muchos eran familias. Si bien es cierto que en los últimos años la situación de la pequeña localidad ha cambiado mucho, dando entrada a familias de clase media-alta que quieren construir su hogar muy cerca de la playa de Las Canteras, el indiscutible pulmón de la ciudad.

Los votantes de La Isleta estaban repartidos en más de 25 mesas electorales. En todas ellas votaron 8.481 vecinos, 852 de ellos a la formación de ultraderecha, lo que representa un 10,40% del total de los sufragios.

En la mayoría de estos barrios obreros de Gran Canaria, donde ha ganado las elecciones el Partido Socialista, Vox se ha hecho con el tercer puesto detrás del Partido Popular. Como ocurrió en el ámbito nacional, los de Abascal han desbancado a Ciudadanos y han ocupado el lugar que en los últimos comicios le pertenecía a los de la formación naranja o a Unidas Podemos. Sin embargo, este apoyo al partido de ultraderecha no ha sido significativo en estas localidades.