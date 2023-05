Alcaldes con más de 15 años en el poder en Canarias que intentarán retener el bastón de mando el 28-M

De los 88 ayuntamiento de Canarias, once han tenido el mismo alcalde durante, al menos, 16 años o, lo que es lo mismo: cuatro mandatos. Son los más veteranos al frente de la política municipal en Canarias y han decidido volver a intentar revalidar el bastón de mando en los comicios del 28 de mayo. El más longevo de las Islas es Ignacio Rodríguez (PSOE), que a sus 64 años se postula para su undécimo mandato en La Matanza de Acentejo, en Tenerife. El municipio, de unos 9.000 habitantes, no conoce otro alcalde desde 1983, cuando “Ignacio” -así aparece en los carteles electorales del municipio- se presentó por primera vez, con 24 años.

La hemeroteca recuerda sus políticas en educación: fue uno de los primeros municipios en tener una guardería infantil gratuita, también los libros de textos para primaria, secundaria y bachillerato, así como el transporte gratis para estudiantes. También impulsó el segundo mercadillo del agricultor del norte, el parque natural El Montillo, de 57.547 metros cuadrados, el complejo deportivo municipal o el auditorio. Y las cifras lo avalan: desde que ganó a la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) en 1983, sumando siete de los 13 concejales del Consistorio, no ha dejado de encadenar mayorías absolutas, relegando a la oposición a ocupar entre tres y un sillón en los plenos.

Pero también hay críticas. La central Sindical Independiente y de Funcionarios ha denunciado que el Ayuntamiento supla la escasez de Policía Local (solo hay un agente) otorgándole sus funciones a efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y vigilantes privados. También el Partido Popular (única oposición con dos concejales) ha acudido a la Diputación del Común para pedir su mediación en lo que considera obstrucción a su “labor fiscalizadora”, pues el partido asegura que el grupo de gobierno les impide acceder a la documentación que solicitan.

A Ignacio Rodríguez le sigue en longevidad en el cargo José Miguel Rodríguez Fraga (76 años), también del PSOE. Desde 1987 ha mandado en el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife, donde viven unas 47.000 personas. De las nueve victorias que ha obtenido en las urnas, ocho han sido por mayoría absoluta. En su bagaje, destaca haber convertido al municipio en uno de los principales destinos turísticos de las islas, basado en hoteles de lujo. Precisamente, su respaldo constante a un polémico proyecto ha marcado su mandato los últimos cuatro años: el denominado como Cuna del Alma.

El proyecto, promovido por dos familias inversoras de Bélgica, pretende urbanizar más de 430.000 metros cuadrados, junto a dos espacios protegidos, para construir hoteles y 420 villas de lujo. Las obras comenzaron en mayo del año pasado y generaron un amplio rechazo social y político. Aunque Patrimonio abrió una propuesta de sanción por la destrucción de restos arqueológicos y el Gobierno canario paralizó las obras por la ''amenaza inminente de daño ambiental'' sobre flora silvestre protegida, Rodriguez Fraga sigue apoyando la iniciativa.

En las Islas no hay otros alcaldes que hayan superado 30 años de gobierno. Se acerca Vicente Rodríguez (PSOE), que ha mantenido durante 22 años el bastón de mando en Puntagorda, un municipio que apenas supera los 2.200 habitantes en el noroeste de La Palma. De su gestión en los últimos años, Rodríguez destaca en sus entrevistas que Puntagorda no solo no ha perdido población en los últimos años, como sí ha ocurrido en otros puntos de la isla por el éxodo de la juventud, sino que es de los municipios que más ha crecido, algo que achaca sobre todo a la llegada de habitantes extranjeros.

El resto de alcaldes que más tiempo llevan en el poder no superan los cuatro mandatos, aunque aspiran a revalidar su gobierno en las elecciones del 28 de mayo. En Tenerife, el municipio de El Sauzal (9.000 habitantes) solo ha tenido dos regidores, ambos de Coalición Canaria, desde 1983: el expresidente del Gobierno canario de 2007 a 2015 Paulino Rivero (que fue alcalde de forma ininterrumpida entre 1983 y 2007) y su sucesor, Crispín Mariano Pérez Hernández, que no ha soltado el bastón de mando desde entonces, acumulando 36 años en el Consistorio.

También de Coalición Canaria, el alcalde Jesús Casimiro Machín aspira a su sexto mandato en el municipio de Tinajo (Lanzarote). Accedió al bastón de mando con una moción de censura al PSOE en 2001 bajo las siglas de la Agrupación Independiente de Lanzarote, el germen de CC en la Isla, y, desde entonces, nunca lo ha soltado, ganando todas las elecciones con mayorías absolutas. En la misma Isla, José Juan Cruz (PSOE) vuelve a presentarse a las elecciones en Tías para revalidar su mandato; gobernó entre 1995 y 2007 y, tras ejercer como director del Istac en el Gobierno regional, en 2019 regresó a la política municipal, obteniendo la victoria.

En Fuerteventura, Marcelino Cerdeña (Unidos por Betancuria) gobierna desde 2007 encadenando mayorías absolutas en Betancuria, el municipio menos poblado de Canarias, con unos 750 habitantes. Hasta 2012, lo hizo bajo las siglas de Coalición Canaria, pero ese año abandonó el partido y fundó UPB para presentarse a las elecciones de 2015. Posteriormente tuvo un acercamiento a Nueva Canarias, pero la alianza no fructificó y para estos comicios también se postula como número tres para el Cabildo con Asambleas Municipales de Fuerteventura (partido que gobierna con dos consejeros). En febrero de 2022, la Fiscalía solicitó la apertura de juicio oral y pidió seis meses de prisión para Cerdeña por delito electoral, al cometer un presunto fraude en el voto por correo en las elecciones de 2019.

En Gran Canaria, se presentan dos alcaldes a las elecciones del 28 de mayo que optan a su quinto mandato. En el municipio de La Aldea de San Nicolás, Tomás Pérez (PSOE), ha gobernado entre 2003-2011 y después, tras un mandato de Nueva Canarias, ha estado al frente del Ayuntamiento hasta la actualidad. La finalización de las obras de la carretera para poner fin al aislamiento del municipio con el resto de la Isla es su principal preocupación. Pero también afronta el reto de diversificar una economía fundamentada en la agricultura, basada históricamente en el cultivo del tomate, y mantener o aumentar su población, que suma unos 7.500 habitantes.

Y en Gáldar, Teodoro Sosa (Bloque Nacionalista Rural-Nueva Canarias) repite a la Alcaldía y como número dos al Cabildo de Gran Canaria, donde su nombre suena para suceder a Antonio Morales, presidente de la Corporación Insular. Sosa (47 años) ha ganado las dos últimas elecciones en el municipio más importante del norte con mayoría absoluta y estos cuatro años ha gobernado con 17 de los 21 concejales del principal Ayuntamiento. Durante su gestión, ha consolidado al municipio como destino turístico, sobre todo insular, apostando por la cultura o la restauración, que se suman al valor paisajístico y costero que atesora la localidad.

Ocho alcaldes que no repiten

Sin contar a quienes se les retiró el bastón de mando por mociones de censura o que gobernaron en la primera mitad de los cuatro años, en total son ocho los alcaldes que no intentarán revalidar el cargo el 28 de mayo. Cuatro cambian de institución (de ayuntamientos a cabildos) y cuatro han decidido hacer un parón de la política.

En la política canaria es habitual que quien aspira a presidir un cabildo tenga experiencia previa como máximo mandatorio en un Ayuntamiento. Es el caso de Augusto Hidalgo (PSOE), quien encadenó 8 años como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria gracias a un tripartito con Nueva Canarias y Podemos. Y para estos comicios, ha dado el salto como cabeza de lista al Cabildo de Gran Canaria, siendo relevado en el Consistorio capitalino por la exministra Carolina Darias.

El mismo destino persigue Miguel Jorge Blanco (PP), pero desde Santa Brígida, donde ostentó el bastón de mando durante los últimos cuatro años. Si bien su nombre se mantiene en la lista al municipio, es el número 17, pues el también secretario insular del partido lidera la candidatura al Cabildo de Gran Canaria.

En Lanzarote, sigue el mismo camino Oswaldo Betancor, que se convierte en la baza principal de Coalición Canaria para el Cabildo después de tres mandatos en Teguise y de que Pedro San Ginés (expresidente de CC en la Corporación Insular) decidiera abandonar la primera línea política acorralado por la justicia y los casos de corrupción en los que está involucrado. Y en La Palma, Sergio Rodríguez (también de CC), se postula para presidir el Cabildo tras dos mandatos en el Ayuntamiento de El Paso, donde le sucede Ángeles Nieves Fernández Acosta.

Pero también hay alcaldes que deciden no presentarse y dar un paso a un lado en la politica, al menos, para los próximos comicios. Dámaso Arteaga (PP) no volverá a intentar retener el bastón de mando después de 16 años siendo alcalde de Valleseco (Gran Canaria). En Hermigua (La Gomera), Agustín Piñero (Agrupación Socialista Gomera) ha decidido dedicarse a otros ámbitos profesionales después de cuatro años como regidor del municipio.

En Garafía (La Palma), Yeray Rodríguez (PSOE) comunicó su renuncia a volver a presentarse tras ganar tres elecciones para dar paso a nuevas personas. Este mismo argumento esgrimió el alcalde de Arico, Sebastián Martín (Primero Arico tras ser expulsado de Sí Se Puede en 2018), quien gobernó con el apoyo de CC y PP tras presentar una moción de censura al PSOE, partido con el que había apoyado al inicio del mandato; en su lugar, se postula Víctor García, su primer teniente alcalde durante los últimos cuatro años, que cambió las siglas de Primero Arico para afiliarse a Coalición Canaria poco antes de la presentación de su candidatura.