El ámbito del trabajo, presente en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible

La sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife acogió este jueves la penúltima sesión de las mesas de participación, análisis y debate de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, con participación de representantes del ámbito del trabajo. La cita se integra en las jornadas organizadas por la Viceconsejería de la Presidencia y la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible antes de la aprobación el 2 de diciembre del marco estratégico de la Agenda.

En esta jornada, que se inició a las 10.30 horas, participaron el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera; el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general responsable de la redacción de la Agenda Canaria 2030, David Padrón, este al frente del departamento de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible; la directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Pacto Mundial España, Vanesa Rodríguez; el responsable de Políticas Medioambientales del sindicato UGT en Canarias, Agustín Melián, y la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife, Paola Bonilla. A estos integrantes de la mesa se sumaron otros vinculados al mundo empresarial y sindical de Canarias.

La elaboración de la Agenda, “desde un solo ámbito, no se consigue”, dijo Olivera, en alusión al papel decisivo que las organizaciones empresariales tienen en la consecución de la Agenda Canaria 2030. “Es fundamental entender que solo la Administración pública no puede: todos tenemos que contribuir y colaborar, y que cada uno se comprometa con sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS), los exprese y dé cuenta de ellos al conjunto de la sociedad para que haya una especie de carrera sana por avanzar”, añadió Olivera.

Desde Pacto Mundial, Rodríguez destacó el alto nivel de participación y compromiso en las sesiones de formación con empresas canarias que esta asociación de responsabilidad social de la ONU organizó a lo largo del año y en torno al papel del sector privado en la Agenda 2030. Uno de sus consejos para Canarias fue profundizar en las alianzas entre los sectores público y privado para explotar el gran potencial de las empresas en la consecución de un modelo de desarrollo sostenible. El próximo 1 de diciembre tendrá lugar la quinta y última sesión formativa del año, con el título La Economía circular y el ODS 12 en las estrategias empresariales.

“En el mundo empresarial y sindical, Canarias tiene una madurez superior a la de otros territorios a la hora de llegar a acuerdos a través del diálogo, aunque ese diálogo se produzca con intensidad”, indicó Santana, en referencia a las buenas condiciones de partida con que empresarios y trabajadores encaran los objetivos de la Agenda Canaria 2030. Tras valorar el papel que han jugado las asociaciones empresarias y los sindicatos más representativos en la elaboración de la Agenda, el viceconsejero de Empleo llamó a no bajar los brazos en la próxima fase de implementación. “El trabajo no está terminado; esto no es solo una agenda de aquí a 2030, sino que tiene que ser un gran paso para no dar vuelta atrás”.

Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios, Bonilla habló de la necesidad de las empresas de adoptar la Agenda Canaria 2030 como un desafío. “No se trata de cumplir con las estadísticas ni de llegar antes a determinados porcentajes, sino de trabajar con ilusión”, sostuvo. A modo de ejemplo, explicó el proceso de contextualización de los ODS que habían hecho dentro de la asociación, encontrando pistas y consejos tan sencillos de aplicar para sus asociados como la habilitación de un espacio en el que aparcar las bicicletas para dejar el coche en casa: “Más sano y más sostenible”, resumió.

“No podemos dejar de poner el foco donde realmente existen los problemas”, expresó Melián, que apostó “por una transición justa en el cambio de modelo climático”. “Que todo aquel cambio que tengamos que desarrollar no deje a nadie atrás; necesitamos un nuevo modelo en el que toda la gente se integre”. A modo de conclusión, Padrón subrayo una vez más el espíritu colaborativo que ha guiado la redacción del marco estratégico de Canarias. “Esta crisis ha permitido ver que para salir de forma exitosa de una crisis tan potente tenemos que arrimar todos el hombro y generar alianzas, incluidas las de naturaleza público-privada”.

Moderado por el consultor Marco Antonio Ortega, la cita fue retransmitida en directo por YouTube y contó con la participación de internautas que enviaban sus consultas al portal de videos. La semana con análisis sectoriales sobre la Agenda Canaria 2030, que comenzó el lunes y termina en la tarde de este jueves, se plantea como un programa de encuentros en la sede de Presidencia del Gobierno, donde los representantes de la sociedad civil, el empresariado, las organizaciones de trabajadores, las universidades, el sector cultural, los grupos políticos y las corporaciones locales e insulares que han participado en su elaboración han ratificado su compromiso con la Agenda Canaria y su marco estratégico, diseñados de forma colectiva para adaptar a la realidad del Archipiélago las 169 metas que comprenden los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las metas de los ODS incluyen entre sus prioridades cuestiones tales como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia.

El programa de encuentros previstos en la sede de Presidencia del Gobierno continúa a las cuatro y media de la tarde de este jueves, día 25, con la presencia de representantes del Parlamento de Canarias y de las corporaciones locales e insulares. Con ella se clausurarán estas jornadas de participación previas a la aprobación y firma del marco estratégico de la Agenda Canaria 2030, lo que ocurrirá en Lanzarote el 2 de diciembre, en un acto institucional con participación de todos los agentes involucrados en este proceso.