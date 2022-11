Canarias aprueba el Catálogo de Vestigios Franquistas de todo el Archipiélago

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este jueves la resolución de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno regional por la que se aprueba el catálogo de vestigios franquistas de Canarias, que inicialmente se ciñe a los de Santa Cruz de Tenerife, donde se identifican 79 y se recomienda la retirada del monumento a Franco.

El documento, que puede consultarse online, enumera monumentos, esculturas, objetos, escudos, inscripciones y lápidas, denominaciones de calles, espacios urbanos y honores y distinciones (medallas, hijos adoptivos, hijos predilectos) relacionadas con personas que participaron en la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura.

Entre ellas se cuentan militares golpistas, militares, voluntarios y fallecidos en la Guerra Civil, voluntarios del 18 de julio y posteriores, alféreces provisionales y sargentos provisionales, cargos políticos en periodo de excepción y posteriores, ideólogos, propagandistas e iconógrafos del régimen y civiles colaboracionistas.

El extenso documento, de más de 2.000 páginas, ha sido elaborado por el equipo de investigación de la Universidad de La Laguna (ULL) integrado por las doctoras María Isabel Navarro Segura y Yolanda Peralta Sierra, y el doctor Ricardo Guerra Palmero, por encargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.

En el catálogo se incluyen una serie de recomendaciones, entre ellas la retirada del grupo escultórico del llamado Monumento a Franco, tanto la base, “símbolo de la contribución de Tenerife a la sublevación militar”, la figura del arcángel, que simboliza el vuelo de Franco para iniciar la guerra en el avión Dragon rapide, y la figura alegórica del general sobre el arcángel representado como un joven atlético vestido con una túnica que alude a la bandera nacional y presenta al frente una espada que se identifica como una cruz.

También propone la retirada de los escudos ubicados en los remates de los nueve pilares que se distribuyen en el muro posterior que sirve de marco al conjunto y en el que está instalada la fuente en forma de cascada, los escudos alegóricos a los 9 partidos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 1960 y que representan “la pretensión de significar el reconocimiento de la sublevación militar y de la Guerra Civil como causa justa y legal”.

En otros casos se propone la retirada de placas y honores, o un proceso de contextualización que elimine toda reminiscencia de loas al franquismo en elementos que se puedan salvaguardar.

El catálogo “deberá someterse a cuantas actualizaciones sean precisas al objeto de incorporar al mismo la totalidad de los existentes” en el ámbito territorial de Canarias, se indica en la citada resolución, contra la que cabe interponer recurso de reposición por la vía administrativa o la judicial, en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Catálogo de Santa Cruz y el posicionamiento del Ayuntamiento

Fue en febrero de este año cuando la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias culminó la parte del catálogo de vestigios relativa al municipio de Santa Cruz de Tenerife, lugar con mayor número de restos de la dictadura y el golpe de estado de todo el archipiélago. Nada más conocerse, el alcalde, de Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez, reaccionó anunciando que recurriría el documento porque “solo” señala a esta ciudad y no a otras del Archipiélago. En su opinión, “no es asumible que aparezca solo Santa Cruz de Tenerife, ¿es que no hay vestigios franquistas en el resto de municipios de Canarias?”, se cuestionó en un comunicado en el que apuntó que se trataba de una “estigmatización” de la ciudad. Desde entonces, han sido varias las excusas esgrimidas desde el Ayuntamiento para evitar cumplir la ley respecto a los vestigios franquistas y, concretamente, respecto al llamado Monumento a Franco.

El Gobierno de Canarias, tras la aprobación de la ley regional de memoria histórica en 2019 (al final del mandato de Coalición Canaria), tenía la obligación de elaborar un catálogo de vestigios regional para que fuera garantista la retirada de determinados elementos en los que pudieran existir dudas. La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, había explicado a este periódico que muchos ayuntamientos ya tenían su catálogo realizado y habían depurado las huellas del franquismo. Sin embargo, uno de los casos más polémicos fue el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, que contaba con dos informes favorables de la Academia de Bellas Artes y del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio que reivindicaban su valor patrimonial obviando que ensalza la figura de un dictador.

Sin embargo, un informe de la ULL sí concluyó que la estatua es ilegal y que nunca fue declarada Bien de Interés Cultural. Por ello, desde la Viceconsejería de Patrimonio solicitaron toda la documentación al consistorio para poder agilizar su retirada. La idea, según señaló entonces Vallejo, era poder aprobar el catálogo por fases, de manera que no fuera necesario contar con el documento completamente elaborado con los 88 municipios de Canarias para poder retirar ese monumento.

La consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, afirmó en junio que si fuera alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife no necesitaría saber los vestigios que hay en Telde o en Las Palmas de Gran Canaria para quitar este monumento. Armas respondió así al argumento esgrimido en más de una ocasión por el alcalde y otros cargos del Ayuntamiento santacrucero respecto a que no se tocaría el monumento hasta que no se concluyera un informe sobre los vestigios de todo el archipiélago.

María Isabel Navarro, la investigadora principal del catálogo, comentó poco después que es una contradicción que Bermúdez en 2018 le pidiera que asumiera un trabajo para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y lo aprobase y ahora no quiera retirar los vestigios franquistas (en referencia al estudio encargado por el propio Ayuntamiento a la ULL sobre el Monumento a Franco, y que concluyó que este era ilegal). “No es un capricho, es una obligación marcada por ley”, dijo la investigadora respecto a la retirada de la obra, y reconoció que se trata de un patrimonio “incómodo” que no tiene que ver con bandos y debe estar enfocado con la paz y no la guerra.

Listado de vestigios franquistas

Monumentos

- Mercado Nuestra Señora de África-Puente General Serrador (1943).

- Monumento a los Caídos (1947).

- Monumento al Caudillo en la Rambla de Santa Cruz-antigua Rambla del General Franco (1964-1966).

Esculturas y objetos

- Arco de la Barriada de García Escámez (1944-1947).

- Obelisco a Francisco García-Escámez (1946-1949).

- Busto a José Enrique Marrero Regalado (década de 1950).

- Hélice del crucero Canarias (1936/1940/1980).

- Busto a Joaquín Amigó de Lara (1986).

- Busto a Cándido Luis García Sanjuán (2008).

Escudos, inscripciones y lápidas

- Escudo de la Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife (1945).

- Inscripción Grupo Escolar José Antonio (1944).

- Inscripción Grupo Escolar Onésimo Redondo (1944).

- Lápida funeraria en honor de Estanislao Gómez-Landero (1947).

- Lápida en memoria de Estanislao Gómez-Landero (1947).

- Lápida de la barriada de la Victoria (1950).

- Lápida funeraria del general García Escámez (1951).

- Placas del Instituto Nacional de la Vivienda (1954/1954-1957).

- Lápida e inscripciones del Grupo José Antonio (1955).

- Lápida e inscripciones del Grupo Ntra. Sra. de Candelaria (1955).

- Lápida e inscripciones del Grupo Juan XXIII (1966).

- Lápida a los Caídos de Igueste de San Andrés (1975)

Denominaciones de calles, espacios urbanos y otros

Militares rebeldes sublevados contra el orden legal (por orden alfabético).

- Calle Anatolio de Fuentes García (1973).

- Calle comandante Moreno Ureña.

- Calle Conde de Pallasar (1973).

- Calle Darias y Padrón (1970).

- Calle Francisco Bonnín (1964).

- Calle José Maldonado Dugour (1973).

- Calle Juan Vara Terán (1973).

- Puente General Serrador (1943).

- Rambla General García-Escámez (1973).

Militares, voluntarios y civiles fallecidos en la Guerra Civil.

- Calle Calvo Sotelo (1936)

- Calle Capitán Gómez Landero (1937)

- Calle comandante Sánchez Pinto (1937).

- Calle Santiago Cuadrado (1936).

- Calle Teniente Martín Bencomo (1937).

Voluntarios del 18 de julio y posteriores; Alféreces provisionales y Sargentos provisionales.

- Calle Cándido Luis García Sanjuán (1973)

- Calle Doctor Zerolo (1956)

- Calle Miguel Zerolo Fuentes (1973)

- Calle Modesto Vidarte (1969)

- Calle Sargento Provisional (1967)

- Plaza Joaquín Amigó de Lara (1973)

- Plazoleta del Alférez Provisional (1967)

- Puente Javier de Loño Pérez (1973)

Cargos políticos en periodo de excepción y posteriores.

- Avenida Francisco La Roche (1952)

- Calle Américo López Méndez (1973)

- Calle Belisario Guimerá y del Castillo Valero (1973)

- Calle Eusebio Ramos González (1973)

- Paseo Francisco Aguilar y Paz (1994)

- Plazoleta Doctor Pablos Abril (1967)

Ideólogos, propagandistas e iconógrafos del Régimen.

- Calle Adalberto Benítez Togores (1982)

- Calle Elías Ramos González (1978)

- Calle Manuel Ramos Vela (1982)

- Calle Pintor José Aguiar (1982)

- Glorieta del Arquitecto Marrero (1956)

Colaboracionistas

- Calle Ernesto Groth (1982)

Denominaciones de Centros Educativos

- CEIP Fray Albino (1944)

- CEIP García-Escámez (1945)

- CEIP Susana Villavicencio (1975)

Denominaciones de barrios

- Barrio y plaza de la Victoria.

- Barrio General García-Escámez.

- Barrio del Marqués de Somosierra.

Otras denominaciones

- Mercado de La Abejera-García-Escámez.

- Campo de fútbol García-Escámez.

Honores y distinciones

Medallas de Oro

- Vicente Sergio Orbaneja (1939).

- Francisco García-Escámez e Iniesta (1946).

- Regimiento de Infantería n. 49 y al Regimiento Mixto de Artillería de Tenerife (1956).

- Blas Pérez González (1957).

- Belisario Guimerá del Castillo Valero (1976).

- Cándido Luis García Sanjuán (1991).

Medallas de Plata

- Joaquín García Pallasar (1956).

- Joaquín Amigó de Lara (1967).

- Adalberto Benítez Tugores (1971).

Hijos Adoptivos

- José Varela Iglesias (1940).

- Agustín Muñoz Grandes (1955).

- José Antonio Girón de Velasco (1955).

- Luciano García Machiñena (1969).

- José Aguiar García (1970).

Hijos Predilectos

- Francisco Aguilar y Paz (1989).