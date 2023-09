Coalición Canaria, el partido que reivindica no ser “de derechas” pero se contradice en el Congreso y en el Archipiélago

Coalición Canaria ha sido el único partido denominado como “nacionalista” que ha votado a favor de la investidura fracasada del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Una posición que la coloca al lado de los votos de Vox (con quien dijo que nunca pactaría) y con UPN. “Que nadie busque en nuestro voto cuestiones ideológicas. Pactar con alguien no significa asumir su ideología. ¿O debo entender que el PP y el PSOE han asumido la de sus socios?, dijo desde la tribuna la diputada Cristina Valido, quien afeó que se le acuse de ”entregarse a la derecha“, con quien, sin embargo, ya gobierna en Canarias.

Clavijo y Oramas imponen los criterios más conservadores de Coalición Canaria para no apoyar a Pedro Sánchez

Más

“Se nos ha criticado por apoyar una investidura fallida, pero aquí hubo otras. La de Sánchez en 2016. Mi compañera Ana Oramas, la apoyó. No solo han habido investiduras fallidas, también mociones de censura”, recordó Valido, que justifica el hecho de no ser de derechas en que CC ha apoyado leyes como la de Memoria Histórica, la Ley Trans, la del Solo sí es sí o a favor del aumento del salario mínimo y de la revalorización de las pensiones.

Es cierto que CC apoyó esas medidas, como también ha sido partícipe de tantas otras iniciativas progresistas en Canarias. Sin embargo, su sector más conservador también ha votado en otras ocasiones en contra de lo decidido por su propio partido. Fue el caso de Ana Oramas en 2020, que había acordado abstenerse de la votación de investidura de Sánchez y finalmente votó en contra, enfrentándose a una sanción de su partido.

También es su ala más conservadora la que ha evidenciado desde un primer momento su sintonía con Feijóo, firmando la llamada “agenda canaria”, un documento que fue entregado, según recordó de nuevo este miércoles Valido, tanto al PP como al PSOE. Finalmente, fue el PP la formación con la que acordó el “sí” el partido de Clavijo, tras la firma de ese documento que recoge cuestiones como elegir a los directivos de RTVE y RNE.

Uno de los contrastes de esa postura de CC es cómo se ha alejado de la de formaciones con las que aseguró tener buena sintonía. Es el caso del PNV, partido para el que Fernando Clavijo llegó a pedir la Presidencia del Congreso en una entrevista. Feijóo agradeció este miércoles varias veces a la diputada canaria su voto, mientras que ha protagonizado uno de los rifirrafes más duros con Aitor Esteban, el diputado del PNV.

“Hay una ballena en la piscina. Los 33 votos de Vox son imprescindibles”, le recordó el PNV, que mantuvo la coherencia de no posicionarse del lado de un partido de extrema derecha que está en contra del estado de las autonomías, por ejemplo, o en materia de derechos humanos. Esteban llegó a hacer alguna burla a Feijóo señalando que en el acto en Madrid del pasado domingo había quien coreaba el nombre de otra persona de su partido, Isabel Díaz Ayuso.

Las políticas “de derechas” de CC

Coalición Canaria insiste en definirse como “nacionalista” y situarse en el centro político, pero desde que comenzó la legislatura de la que es presidente Fernando Clavijo con el PP de socio principal, las políticas principales han ido encaminadas a bajar impuestos a las grandes herencias. Esta misma semana quedó convalidado el decreto por el que se bonifica al 99% a las herencias de más 340.000 euros, pues las de menos de esa cantidad ya estaban casi exentas de pagarlo.

CC y PP también pretendían rebajar en Canarias el IGIC del 7 al 5%, un impuesto del que ya se encuentran exentos los productos básicos. No obstante, es una medida que ha quedado suspendida, de momento, por las reglas fiscales. Por ello, ambos partidos no podrán cumplir dicha promesa electoral. Las formaciones también coinciden en muchos otros puntos que ya escenificaron durante la campaña electoral, como el rechazo a la Ley estatal de Vivienda perpetuando cuestiones como la “okupación” (siendo Canarias una de las comunidades con mayor número de viviendas vacías) y el rechazo a la tasa turística, que se volvió a constatar este martes en el Parlamento regional.

La instrumentalización de la inmigración

Coalición Canaria llevó este miércoles al Congreso un discurso en materia de migración poniendo el foco en las personas que pierden la vida y en la saturación de los centros. No obstante, pese a realizar este alegato, ha votado a favor de una investidura que también apoya Vox, un partido que hace referencia a este tema con términos como “invasión”.

El presidente de Canarias recriminó esta misma semana en el Parlamento el uso de dicha palabra a un diputado de la formación de extrema derecha, pero al mismo tiempo tiene de aliada en Mogán a Onalia Bueno, la alcaldesa que se niega a costear el entierro de personas migrantes, que no quiere Salvamento Martímo en su municipio o que fletó guaguas para trasladar, sin alternativa habitacional ni comida, a unas 200 personas hasta la plaza de La Feria de la capital, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias.

Su “no a la supuesta Amnistía

En estos últimos días, tanto Clavijo como la exdiputada y vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Ana Oramas han cargado contra una hipotética amnistía a líderes catalanes de procés, lo que a su vez supone convertir a este partido en el único partido de corte nacionalista contrario a esa supuesta medida. “No vamos a apoyar ninguna amnistía, no creemos que eso sea correcto. No lo vamos a defender ni lo vamos a apoyar, es más, estamos en contra de la amnistía. Luego, a partir de ahí, la agenda canaria es lo que siempre CC ha defendido”, aseguraba esta semana Clavijo.

“Yolanda Díaz, una señora a la que aprecio, es una indocumentada”, dijo Ana Oramas en el programa de Risto Mejide, en el que se analizaba este tema. “A mí no me gustaría, pero el Gobierno podría hacer mil indultos individuales, quinientos o trescientos. ¿Qué pasa? Que aquellos que no han sido juzgados, no podrían acogerse al indulto”, dijo.

Aunque CC no ha descartado que pueda apoyar al PSOE en una hipotética investidura de Pedro Sánchez, las relaciones se han tensado. CC ahora insiste en colocarse en contra de esa hipotética amnistía, pese a que sí que ha mantenido conversaciones con los socialistas, que aunque no la consideran un socio de fiar sí que podría ser una formación necesaria en momentos puntuales en un escenario político en el que no existen las mayorías garantizadas.