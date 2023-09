Coalición Canaria ‘fulmina’ a Héctor Suárez y escenifica una nueva crisis del partido en Telde

Coalición Canaria (CC) en Gran Canaria ha decidido apartar a Héctor Suárez del liderazgo del partido en Telde tras sendas reuniones celebradas este jueves por el Comité Ejecutivo Insular y el Consejo Político de la formación en la isla redonda, donde ha quedado en evidencia una nueva ruptura de la agrupación nacionalista y un futuro incierto de la fuerza política en la Ciudad de los Faycanes, ya que el grupo municipal, conformado por el propio Suárez, Pilar Mesa y Juan Martel, ha solicitado salir del gobierno tras la crisis con el alcalde, Juan Antonio Peña (Ciuca).

Coalición Canaria se quiebra en Telde

Lo acordado este jueves por la formación nacionalista supone un nuevo cisma para CC en la isla redonda y en la única localidad canaria de más de 100.000 habitantes, junto con Santa Cruz de Tenerife, con concejales del partido en la estructura del gobierno local. La agrupación ha decidido fulminar a Héctor Suárez del cargo de secretario local en Telde y reemplazar la dirección en ese municipio por una gestora liderada por Luis Perera.

De acuerdo con Suárez, en declaraciones a este periódico, los argumentos esgrimidos por el Comité Ejecutivo Insular para prescindir de él radican en una presunta división de la militancia en Telde y el “perjuicio de la imagen del partido” tras varias desavenencias, definidas por Suárez como “debates sobre algunas circunstancias”, entre la dirección local de la fuerza política en Telde y la insular en Gran Canaria.

El que fuera alcalde del municipio entre los años 2019 y 2021, en el anterior pacto con Nueva Canarias y Más por Telde, matiza que los altos cargos de Coalición Canaria en la isla redonda “no han cuestionado” su gestión, pero consideran que una gestora “es lo mejor para resolver los problemas” en la localidad. Tan solo en el mes de agosto, Peña cesó a Suárez por un presunto caso de enchufismo en una empresa municipal, Martel decidió asumir nuevas responsabilidades en diferentes áreas de gobierno sin acordarse previamente por el grupo y el Consejo Político Local acordó este martes, sin la presencia del propio Martel, abandonar las funciones de gobierno en el Ayuntamiento.

Canarias Ahora ha intentado ponerse en contacto este viernes con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, también secretario general de CC en Gran Canaria, para profundizar en los argumentos que motivan el relevo de Héctor Suárez en Telde. Pero hasta el momento de esta publicación no ha habido respuesta.

Para el ya exsecretario local de la formación en el segundo municipio más poblado de Gran Canaria, debería haberse celebrado una “mediación previa” antes de instaurar una gestora, porque “los argumentos son débiles”, dice.

“A mí no me apartan ni me dicen que he hecho algo anómalo. Al contrario, me respaldan. A mí y a toda la ejecutiva de Telde. Pero aún así colocan a esa gestora. Yo puedo ir al comité de garantías o que exista la apertura de un expediente (…), pero en vez de ello, se ha generado una ruptura eliminando a toda una organización democrática”, señala Suárez.

“Hay casi 1.000 afiliados en Telde. Pero ¿por que cuatro, cinco o seis manden un escrito quejándose de mi gestión es el momento de apostar por una gestora? Creo que no es suficiente”, continúa.

El concejal de CC en el Consistorio teldense agrega que le han sorprendido las palabras esbozadas por Beatriz Calzada, vicesecretaria insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, en el periódico La Provincia, en las que afirma que el objetivo final de esta decisión “es normalizar la situación y que el grupo político esté plenamente reintegrado en el gobierno de Telde”, cuando el Comité Político Local de la formación en el municipio acordó esta misma semana precisamente lo contrario. Suárez añade que tampoco sabía nada sobre las intenciones de la dirección insular cuando acudió a las reuniones de este jueves. De acuerdo con la votación en el Consejo Político de la isla redonda al respecto de constituir una gestora en la localidad mencionada, hubo 50 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

“Teniendo en cuenta que a principios de 2025 tendrían que producirse cambios en las secretarías locales, insulares y autonómica, esto solo adelanta el proceso. Creo que deberíamos haber ido a las elecciones, esa era mi propuesta”, resalta Suárez, quien recuerda que hasta ahora presidía Comité Político Local de CC en Telde después de haber sido elegido “por alrededor de un 90% de los afiliados”.

En cuanto a qué hará a partir de ahora, apunta que todavía es “muy pronto” para saber qué va a ocurrir, pero remacha que va a “seguir trabajando por Telde y también dejando claro qué debemos defender”.